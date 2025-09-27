Los radicales del Atlético vuelven a profanar la placa de Courtois en el Metropolitano

Como es habitual en cada derbi que se celebra en el Metropolitano, la afición del Atlético de Madrid volvió a vandalizar la placa de Thibaut Courtois. El portero del Real Madrid tiene una placa en el conocido como Paseo de las Leyendas, situado en los aledaños del estadio rojiblanco por su pasado en el club, en el que disputó 154 partidos. Y una vez más, la placa apareció llena de vertidos, con latas de cerveza vacías, colillas de cigarros y escupitajos.

La basura rodeando la placa de Courtois en un derbi madrileño es ya un clásico. Más aún después de lo sucedido el pasado curso. La afición lanzó todo tipo de objetos desde el fondo en el que se ubica el Frente Atlético, impactando en la cabeza del portero un mechero. El partido tuvo que detenerse durante más de 10 minutos y Simeone llegó a amparar a los radicales, justificando su violencia por unas presuntas provocaciones del belga.

Un año después de aquello, el Metropolitano vuelve a acoger un derbi liguero y, de nuevo, el meta será uno de los protagonistas. Como siempre, desde que fichó por el Real Madrid procedente del Chelsea, el belga vivirá un ambiente hostil en el estadio rojiblanco, fruto de su pasado como futbolista del Atlético de Madrid. Antes del encuentro, como suele ser habitual, su placa ha sido ya vandalizada por los aficionados rojiblancos.