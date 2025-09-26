Alineación del Atlético contra el Real Madrid: Baena seguirá en el banquillo y Simeone duda en el eje

«Tendremos un partido». Así resumió Simeone la empresa que tiene su equipo por delante el próximo sábado (16:15 horas) en el Metropolitano. Recibe a un Real Madrid lanzado que cuenta todos sus partidos por victorias y en el que han llegado antes los resultados que el juego. En el Atlético no termina de aterrizar ni lo primero ni lo segundo. Apenas dos victorias en lo que va de curso y la última de manera agónica. Simeone llega necesitado de un trampolín en forma de triunfo y con incógnitas en la alineación del Atlético.

Por el qué y el quién. ¿Qué buscará el Cholo? ¿Quién representa mejor esa idea? Sólo el técnico conoce las respuestas, que debe tenerlas claras porque no posee de tiempo para probaturas. No habrán pasado ni 72 horas entre el partido contra el Rayo y el derbi capital ante el Real Madrid. Entre medias apenas dos sesiones de entrenamiento, una el pasado jueves de recuperación del encuentro intersemanal y otra el viernes.

Problemas del calendario aparte, la alineación del Atlético tiembla en el eje. Bajo palos está claro el protagonista, Oblak volverá a ser el guardián colchonero. En defensa emerge la primera cuestión. No en el lateral derecho, donde Llorente se desempeñará inicialmente, aunque con su ya clásica variación de posición. Le Normand busca pareja en el eje de la zaga. Bien podría ser Hancko, lo que permitiría a Galán ser de la partida en el lateral, o en caso de que Lenglet acompañe al central español será el mencionado Hancko el lateral zurdo.

Lo que desembocaría en Galán al banquillo. Esta segunda parece la más fiable. En el eje de la sala de máquina Simeone también tendrá que decisión que tomar. ¿Koke o Gallagher? Cierto es que el capitán no parece estar para estos trotes, también que cada vez que sale el Atlético tiene otra cara. Esa buena entrada a los partidos hará que Barrios y Gallagher formen de inicio y Koke espere desde el banquillo. Giuliano atacará por el costado derecho y Nico, que regresa a la titularidad, por el izquierdo.

En punta, Julián Álvarez será el hombre gol rojiblanco y Griezmann el nexo para dar el último pase. Mucho se habla de su estado físico y sequía de cara a gol, aunque mejor que ofrezca su rendimiento cuando las hostilidades todavía no se han desatado. Mientras que el delantero argentino se reivindicó ante el Rayo con su primer triplete desde que aterrizó en Europa. Por sus pies pasan las escasas opciones del Atlético de pelear por la Liga.

Alineación del Atlético

Esta será la alineación del Atlético de Madrid para el derbi contra el Real Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Gallagher, Nico; Griezmann y Julián Álvarez.