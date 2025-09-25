Simeone: «Necesitamos cuidar a Julián Álvarez y que esté muchos años en el Atlético»

Respiró Simeone con el pitido final. Su equipo había sacado coraje para revertir un partido cuyo estado anímico no parecía estar preparado para ello. Fue remontado por un Rayo que castigó cada vez que pisó el área rojiblanca y achicó en la propia el río de ocasiones colchoneras. Al final Julián Álvarez frotó su lámpara y anotó un triplete que revive al Atlético antes del derbi madrileño contra el Real Madrid.

Precisamente el delantero argentino no atravesaba su mejor momento. Había sido sustituido en tres de cinco partidos y se marchó enfadado de Mallorca. El Cholo se rindió a él. «Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti. Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es. Cada vez que marca la diferencia, nos ayuda muchísimo», aseguró Simeone.

El Cholo incidió en la mejora del Atlético en los últimos partidos. «Venimos creciendo y mejorando. En Liverpool estuvimos cerca de empatar, en Mallorca hicimos buen partido y pudimos ganar… Hoy repitió la situación. En el primer tiempo pudimos ampliar el resultado, pero nos marcaron un golazo de media distancia y nos hizo daño. En la segunda parte hubo un pasaje muy bueno. Los cambios nos dieron confianza y a partir de ahí apareció Julián Álvarez para cerrar el partido».

El Atlético se mantuvo en pie tras el gol del Rayo y logró remontar después de encajar el segundo. «En ese momento pensé que no teníamos que perder el orden. El cambio previsto se ejecutaba igual. Sin orden es muy difícil ganar, por mucho que uno lo desee. No tuvimos esa dosis de suerte con Alhama, que se lesionó, la apendicitis de Baena, Cardoso que se dobló el tobillo… Necesitamos a todos, y cuando estén todos disponibles, podremos mejorar», explicó Simeone.

El Cholo se fue satisfecho también las maneras que tuvieron los jugadores del banquillo a la hora de entrar al partido. «Me gustó cómo entró Pubill. No era fácil. También me gustó Ruggeri. El entrenador eligió primero a Galán, y él entró como tiene que entrar para ser parte del equipo. Con eso me quedo: con el trabajo de los chicos que no juegan de inicio y que, cuando entran, dan ese salto que el equipo necesita.