El descubridor de Julián Álvarez habla sobre su futuro: «Se iría al Barcelona, siempre fue su hincha»

Julián Álvarez no está contando para Simeone todo lo que debería. La estrella del Atlético de Madrid está siendo cambiado por el entrenador en los momentos más delicados, cuando los suyos necesitan goles para ganar los partidos. Y así les va. Al técnico argentino no le están saliendo los planes y tiene al equipo muy alejado de la cabeza de la Liga con apenas cinco partidos jugados. Algo que está generando muchas dudas sobre su figura y, también, sobre la de un Julián Álvarez que reclama, lógicamente, más minutos. Ahora, el descubridor del delantero se ha pronunciado y ha revelado ciertos aspectos sobre el futuro del futbolista.

Hugo Rafael Varas, que fue el primer entrenador de Julián, ha desvelado las preferencias del futbolista de cara al futuro. Además de afirmar que «no se siente cómodo en el Atlético», por la posición en la que le hace jugar Simeone y por el propio juego del equipo, ha desvelado que «no está en el Barcelona» porque el conjunto culé «no puso la plata que tenía que poner». Sin embargo, ha destacado que el ariete «se iría» al Barça, debido a que «siempre fue hincha» de los azulgrana.

«Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o el mismo. Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona. A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid», afirmó Varas.

En una entrevista en Radio Villa Trinidad, en Argentina, el primer técnico que tuvo Julián ha hablado claro sobre las sensaciones actuales del futbolista en el Atlético de Madrid: «No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando».

«Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el nueve de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho el equipo para que Julián sea el nueve que hacía goles en River», señala Varas.

Además, criticó el estilo de Simeone y se pronunció sobre el enfado de Julián después de que el técnico le volviese a cambiar cuando necesitaba un gol. «Hemos vistos partidos donde Julián estaba defendiendo en el arco rival. No lo podía creer cuando veía eso. Se lleva bien con Simeone, pero su forma de jugar es defender. Yo no sé, si Simeone ya terminó su ciclo en el Atlético. El otro día, cuando lo sacaron estaba enojado. Venía de errar el penal y no fue bueno que lo hayan sacado», apuntó.