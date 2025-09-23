Simeone zanja el ‘caso Julián Álvarez’: «Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos, no hay más»

Semana de liberación en el Atlético, o al menos a eso aspiran los colchoneros. Es la parte buena del fútbol, que da revancha enseguida. Reciben este miércoles en el Metropolitano al Rayo Vallecano en una semana marcada por el derbi del sábado contra el Real Madrid, también en el Metropolitano. Necesitan los de Simeone un estímulo para revertir el mal inicio de curso que apenas les ha reportado seis puntos de 15 posibles. A nueve ya del liderato.

«Estoy en un lugar que me apasiona y me ilusiona trabajar. Veo a los jugadores en el camino de querer seguir evolucionando. Hay muestras de que el equipo va creciendo y muestras de que el equipo sufre. El lugar que tengo es fantástico. De mejorar y de recuperar las sensaciones que el equipo tuvo. Los jugadores están por el trabajo que buscamos. No hay otra, paciencia y trabajo», inició Simeone.

El Cholo sustituyó a Julián Álvarez cuando su equipo necesitaba marcar al Mallorca, al igual que ante Alavés y Espanyol. El argentino se marchó molesto por el cambio y renegando en el banquillo. «Julián hice lo que entendía. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos, no hay más. Esperemos que se encuentre con el gol que es lo más importante para un delantero. El equipo también tiene que ayudar a generar esas situaciones de gol», explicó Simeone.

De Mallorca también salió tocado Sorloth, que fue expulsado a los diez minutos de entrar al terreno de juego por roja directa. «La jugada de la expulsión podía haber sido amarilla. La acción con la pelota en el aire… No creo que fuese expulsión como terminó siendo. Confiamos mucho en Alex. La temporada pasada hizo un montón de goles y necesitamos su mejor versión. No nos vale otra cosa. Necesitamos que nos ayude el tiempo que sea necesario».

Por último, Simeone animó a la afición a ser partícipes de la mejora del equipo. «Siempre hablamos de la importancia de nuestra gente. Es un momento de mucho trabajo de los futbolistas y del cuerpo técnico y necesitamos el apoyo de nuestra gente para encontrar ese trabajo que tenemos que hacer. Hay que mejorar. No es simple explicar por qué nos meten goles en el tramo final. El equipo se tiene que centrar en trabajar en equipo», finalizó Simeone.