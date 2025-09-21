Liga: Mallorca 1-1 Atlético

Enfado de Julián Álvarez cuando Simeone le sustituyó: gestos de negación y quejas desde el banquillo

El argentino dejó su lugar a Solorth cuando el Atlético necesitaba marcar gol

Renegó y se quejó desde el banquillo: es la tercera vez que el Cholo cambia al delantero

Julián Álvarez
Captura de pantalla de Julián Álvarez. (TV)

El Atlético andaba necesitado de un gol que desequilibrara el partido cuando el cuarto árbitro levantó la tablilla. Fuera el 19 y dentro el 9. Traducido a nombres, se marcha Julián Álvarez y entra Sorloth. De nuevo, cuando los rojiblancos buscaban un gol, Simeone decidió retirar al argentino del terreno de juego, como contra el Espanyol y Alavés. Al delantero no le sentó bien la decisión y mostró su malestar desde el banquillo.

Gestos de negación con la cabeza, trago de agua y un murmullo que parecía decir «siempre a mí». Es el tercer partido que Julián Álvarez se marcha y no acaba el partido. Contra el Espanyol fue sustituido a falta de ocho minutos más el tiempo añadido cuando el marcador reflejaba 1-1. Y ante el Alavés, dos jornadas después, también se fue al banquillo con el tramo final por disputar e idéntico resultado.

Con el partido empaquetado, Simeone explicó en rueda de prensa el motivo del cambio y la reacción de Julián Álvarez. «Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Necesitamos tenerlo de la mejor manera. Estaba haciendo un gran partido. Entendía que necesitábamos a Sorloth y acabaron expulsándolo en una jugada confusa. Todos los jugadores se enojan cuando salen, es normal», expresó.

