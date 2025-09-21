Enfado de Julián Álvarez cuando Simeone le sustituyó: gestos de negación y quejas desde el banquillo

El Atlético andaba necesitado de un gol que desequilibrara el partido cuando el cuarto árbitro levantó la tablilla. Fuera el 19 y dentro el 9. Traducido a nombres, se marcha Julián Álvarez y entra Sorloth. De nuevo, cuando los rojiblancos buscaban un gol, Simeone decidió retirar al argentino del terreno de juego, como contra el Espanyol y Alavés. Al delantero no le sentó bien la decisión y mostró su malestar desde el banquillo.

Gestos de negación con la cabeza, trago de agua y un murmullo que parecía decir «siempre a mí». Es el tercer partido que Julián Álvarez se marcha y no acaba el partido. Contra el Espanyol fue sustituido a falta de ocho minutos más el tiempo añadido cuando el marcador reflejaba 1-1. Y ante el Alavés, dos jornadas después, también se fue al banquillo con el tramo final por disputar e idéntico resultado.

Con el partido empaquetado, Simeone explicó en rueda de prensa el motivo del cambio y la reacción de Julián Álvarez. «Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Necesitamos tenerlo de la mejor manera. Estaba haciendo un gran partido. Entendía que necesitábamos a Sorloth y acabaron expulsándolo en una jugada confusa. Todos los jugadores se enojan cuando salen, es normal», expresó.