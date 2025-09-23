Nahuel Molina y la incomprensible testarudez de Simeone

Nadie entiende la testadurez de Simeone con Nahuel Molina, que de nuevo quedó señalado el domingo ante el Mallorca, en este caso por un niño de 19 años, el internacional sub20 Jan Virgili, y que semana tras semana está en el ojo del huracán por sus errores. Las redes sociales ardieron ayer por la insistencia del entrenador en un jugador que ha demostrado una y otra vez que no se ha acoplado a la Liga española. De hecho, circula un vídeo en el que se muestran los contínuos errores que cometió en Son Moix en la media hora en la que jugó, uno de los cuales propició el gol del empate de Muriqi.

La situación privilegiada para el entrenador de Nahuel Molina contrasta con la de Marc Pubill, fichado este verano y que es el lateral derecho titular de la selección sub21. Pubill no ha jugado ni un solo minuto en su posición porque Simeone prefiere a Nahuel Molina, que en lo que llevamos de temporada ha participado en los partidos ante el Elche (16′), Liverpool (30′) y Mallorca (29′). Parecía que el Cholo había claudicado en su trato a favor al lateral, pero por lo que se ve en los últimos encuentros vuelve a confiar en él. Pubill, en cambio, apenas suma 14 minutos ante el Villarreal y otros 14 ante el Liverpool.

Nahuel Molina estuvo a punto de salir este verano porque varios clubes se interesaron por él, tanto en Inglaterra como en Italia. Sin embargo acabó quedándose de manera incomprensible, sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético había fichado a Marc Pubill. No quedó claro si la decisión final fue del jugador o incluso del propio Simeone, que fue quien pidió su fichaje de manera expresa cuando jugaba en el Udinese y quien le mantiene contra viento y marea.

Lo cierto es que el empecinamiento del entrenador en un futbolista que ha quedado claro que no da resultado se está volviendo contra el propio Simeone, que cada vez tiene más difícil explicar desde la sensatez por qué insiste en Molina. Veremos el miércoles ante el Rayo y el sábado ante el Real Madrid qué decisiones toma con respecto al argentino, pero está claro que es un motivo claro de división entre el Cholo y su propia afición.