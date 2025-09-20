Simeone: «Julián sigue arrastrando algunas molestias en la rodilla»

Simeone tiene un reto complicado este domingo en Son Moix. Después del palo en Anfield, el Atlético necesita reengancharse a la Liga para evitar que Real Madrid y Barcelona sigan ampliando el abismo que les separa. Aunque el equipo viene de ganar al Villarreal en el Metropolitano, el técnico argentino está preocupado con el equipo para el partido frente al Mallorca.

Una rueda de prensa en la que habló de nombres propios como Raspadori, que sumó su primera titularidad con el equipo en Champions y dejó una asistencia. «Cuando pensamos en él pensamos en un jugador que con el paso de los partidos y el tiempo empezarán a verlo los que no lo conocían. Puede jugar de segundo punta, en banda, de interno… Es asociativo, tiene buen golpeo de pelota. El partido del otro día no era simple para empezar de titular. Lo hizo correcto y nos puede dar mucho más. Hemos hablado con él de las cosas que nos puede dar», explicó.

Un partido en el que no se espera ni Hancko ni Julián Álvarez. Ambos se lesionaron ante el submarino amarillo y no estuvieron contra el Liverpool. El argentino es el que más preocupa: «En principio, David está mejor del tobillo. Julián todavía está con alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones y creo que va por ahí un poco».

Una de las ausencias que más sorprendió fue la de Sorloth. El delantero noruego no fue titular en Inglaterra y el Cholo le mandó un aviso: «Le valoro porque siempre tiene situaciones de gol. Los delanteros pueden hacer un gol y volver a la racha que tuvo la temporada pasada. En este periodo le está costando tener esa eficacia».

Simeone, preocupado con la defensa del Atlético

En las últimas semanas, Simeone ha estado en el centro de la diana. Tan solo ha ganado un partido esta temporada, pero el equipo dio la cara ante el Liverpool tras remontar un 2-0. Aunque murió en la orilla, el argentino no teme por la presión que tiene encima. «Amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado, como casi todos los entrenadores de lo que hacemos. Todo depende siempre de los resultados. Es muy lindo, pero hay que ganar»

«Estamos dolidos por el esfuerzo que hicimos pero sabiendo que competimos como hay que competir en Champions, en Liga. Siendo competitivos. Hemos entrenado pensando llegar de la mejor manera al partido de mañana ante un rival que tiene las mismas necesidades que nosotros y con una idea del entrenador que lleva años trabajando», añadió.

Una de las principales críticas es la debilidad defensiva que atraviesa el equipo esta temporada. Sin embargo, el Cholo lo atribuye a las bajas: «En todos los partidos pudimos hacer goles. Necesitamos mejorar en la parte defensiva. Tenemos jugadores que todavía no han podido casi participar y son importantes. Baena, Cardoso…».

«Lo que pasó ante el Liverpool nos invita a competir, mejorar en lo defensivo, ser más contundentes en lo ofensivo y mejorar individualmente para ser mejor en lo colectivo», concluyó.