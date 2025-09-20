Arrasate vs. Atlético de Madrid: una historia de terror

El balance de los enfrentamientos de Jagoba Arrasate ante el Atlético de Madrid es una verdadera historia de terror: 14 partidos jugados, 13 derrotas, cero empates y una sola victoria, la cosechada en territorio rojiblanco hace dos temporadas. El entrenador vasco ha perdido todos y cada uno de los encuentros que ha jugado en casa ante los rojiblancos, tanto en su etapa en Osasuna como ahora en el Mallorca e incluso antes en la Real Sociedad. Sin embargo, pese a las estadísticas, Arrasate está convencido de poder dar la sorpresa y sumar mañana los tres primeros puntos de la temporada.

Si hay un equipo que se le dé mal al técnico mallorquinista, ese es el Atlético de Madrid. Nunca pudo con él en El Sadar cuando dirigía a Osasuna y el año pasado, en el Mallorca, perdió los dos partidos en los que se enfrentó a los de Simeone, 0-1 en Son Moix y 2-0 en el Metropolitano. En su etapa en Osasuna es cierto que en varias ocasiones, sobre todo en su estadio, estuvo cerca de la victoria, pero no hubo forma de acabar lográndola.

Es más. La maldición se extiende incluso durante su efímera etapa en la Real Sociedad, ya que cuando dirigía a los donostiarras se vio dos veces las caras con el Atlético de Simeone y perdió ambos partidos, 1-2 en Anoeta y 4-0 en el Vicente Calderón. Está claro que los rojiblancos le tienen cogida la medida al técnico nacido en Berriatua que, eso sí, en su única victoria ante los colchoneros logró un resultado muy abultado, un 1-4 en el Metropolitano en la penúltima jornada de la temporada 23-24, pocas semanas antes de anunciar su fichaje por el Mallorca.

No obstante los números, Arrasate estuvo muy cerca de amargarle la vida al Atlético en la temporada 20-21 en la que los rojiblancos se proclamaron campeones de Liga, ya que Osasuna se adelantó en el Metropolitano en la penúltima jornada, ya con la segunda parte muy avanzada, pero en una recta final inolvidable Lodi primero y Luis Suárez después le dieron la vuelta al marcador y dejaron al equipo a una sola victoria del título, que se produciría una semana más tarde en Valladolid, en la última jornada.

Arrasate ante el Atlético