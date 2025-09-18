El aficionado que insultó a Simeone ya había sido expulsado tres años de los estadios ingleses

Jonathan Luke Poulter, el aficionado que insultó gravemente a Simeone en el transcurso del partido entre el Liverpool y el Atlético, ya es un «veterano» en este tipo de incidentes. En 2015 fue sentenciado a tres años sin poder entrar en un estadio de fútbol por el juez de la Corte de Sefton por abusar verbal y físicamente de otro aficionado, que le pidió que retirara una pancarta que no le permitía ver el partido. Poulter se negó y empezó a insultar al otro seguidor de los red devils, de 61 años, que había acudido al partido acompañado por su esposa, que estaba en una silla de ruedas. Además, Poulter ya había sancionado en 2013 por fumar en el estadio del Wigam.

El seguidor del Liverpool, para el que el Atlético va a pedir ante la UEFA una condena ejemplar, ha respondido hoy a Simeone a través de sus redes sociales y le ha llamado «cobarde», negando que hubiera proferido ningún insulto racista y acusando a los ayudantes del Cholo de provocar a la grada tras el empate a dos de Marcos Llorente. «Uno de sus asistentes se me acercó y me escupió», ha afirmado.

El club no está dispuesto a dejarlo pasar y espera que tanto la UEFA como el Liverpool tomen las medidas que corresponden por algo que considera «inaceptable» y, desde luego, viendo los antecedentes de Poulter, parece claro que no se trata precisamente de una hermanita de la Caridad.

«Insultan todo el partido desde atrás del banquillo y no se puede decir nada. No es justificable, pero lo que son 90 minutos aguantando insultos… No es fácil. Entendía la situación y ojalá el Liverpool pueda mejorar en esa parte cuando identifiquen a la persona. El que tiene que estar calmado soy yo y soportar cualquier situación del otro porque estamos en un lugar en el que tenemos que soportar», dijo tras el partido Simeone.

El Cholo se quejó de gestos despectivos por parte de los aficionados del Liverpool que en Anfield se encuentran muy cerca a los banquillos. No es la primera vez que Simeone tiene careos con la grada inglesa. En 2022, en el marcado de octavos de final de la Champions contra el Manchester United. Habrá que esperar a ver si la UEFA decide sancionar al técnico argentino.