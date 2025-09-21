Simeone: «Hicimos un gran partido y hay que seguir trabajando en la misma línea»

El pinchazo del Atlético en Mallorca deja a los rojiblancos a nueve puntos del líder tras apenas cinco jornadas, pero mantiene el análisis de situación de Simeone. Esta temporada, después de cada resbalón, el Cholo responsabilizaba de ello a «la falta de contundencia», pero animaba a «seguir trabajando en la misma línea». El técnico argentino compareció con el mismo alegato en rueda de prensa tras no conseguir la victoria en Son Moix.

«Lo que se vio, el equipo hizo un gran partido. Se puso en ventaja cuando teníamos uno menos y a partir de ahí vino la expulsión y ellos empataron con una jugada de la casa. Lo hacen muy bien. Hicimos un muy buen partido. Nos faltó la contundencia para ganar. Hay que Seguir trabajando en la misma línea. Un camino en el cual el partido se jugó como necesitamos jugar. Hay que tener más eficacia en el área contraria y en la propia», expresó el Cholo.

Simeone pone el pasado encuentro en Anfield como ejemplo. «El equipo necesita jugar como en Liverpool, desde el minuto 20 hasta el final, y como contra el Mallorca. El equipo hizo un buen encuentro: controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia. El trabajo está representado, los jugadores están involucrados y siguen el camino que proponemos. El partido fue como lo habíamos trabajado. La contundencia te da la posibilidad de empatar en Liverpool o ganar hoy. Es parte del juego, del fútbol», explicó.

También detalló los motivos por los que decidió cambiar a Julián Álvarez cuando su equipo iba 0-0 y necesitaba marcar. El delantero argentino se marchó enfadado y expresó su resignación desde el banquillo. «Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Necesitamos tenerlo de la mejor manera. Estaba haciendo un gran partido. Entendía que necesitábamos a Sorloth y acabaron expulsándolo en una jugada confusa. Todos los jugadores se enojan cuando salen, es normal», añadió Simeone.