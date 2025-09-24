Julián vuelve loco al Metropolitano

En el momento peor, cuando el drama envolvía al Metropolitano, con el Rayo ganando 1-2 muy avanzada la segunda parte, Julián Álvarez se enfundó la capa y se convirtió en el super héroe que reclamaba su equipo. Primer hat-trick del argentino como rojiblanco y tres goles fundamentales no sólo para ganar, sino sobre todo para llegar al derbi con la credibilidad intacta. La «araña» no sólo dio el paso adelante que se le reclamaba tras su mal arranque de temporada, sino que fue un paso más allá. Éste es uno de esos resultados que sirven para revivir a un equipo.

Griezmann fue el primero en iniciar las hostilidades a los 11 minutos en una buena acción individual tanto en conducción como en remate, pero desgraciadamente para él el disparo final le cayó a su pierna derecha, y bien colocado en el primer palo Batalla abotó el intento del francés, aunque la acción fue acogida con visibles aplausos por Simeone, quizás porque intuía lo que estaba a punto de suceder.

La premoción del entrenador argentino fue acertada. Tres minutos después Llorente soltó desde la derecha un centro preciso que superó a Lejeune y que cazó con una volea prodigiosa Julián Álvarez, que exhibió lo mejor de su catálogo para abrir el marcador con un golazo que ponía en ventaja a su equipo.

PICOTAZO DE LA ARAÑA 🕷️ 1-0 pic.twitter.com/JCvV8FUWyo — Atlético de Madrid (@Atleti) September 24, 2025

Al Rayo el gol le hizo daño, pero ni mucho menos le hundió. Isi se erigió en faro de su equipo y asumió galones para capitanear la ofensiva en busca del gol del empate. El Atlético siguió mandando, pero sin crear peligro salvo en una ocasión clamorosa de Julián, que mandó alta a bocajarro a los 38 minutos para desesperación absoluta del Cholo. Tampoco cerca de Oblak estaba habiendo demasiados sobresaltos salvo en un par de balones cruzados que resolvió con solvencia el esloveno, pero la noche dio un vuelco cuando sólo quedaban 30 segundos para el descanso. El lateral Chavarría tomó un balón, avanzó sin que nadie se le opusiera y desde fuera del área soltó un zurdazo que se alojó en la escuadra. El Metropolitano se quedó en silencio. En completo silencio.

No tocó nada Simeone en el descanso y estuvo a punto de pagarlo muy caro porque Isi tuvo una ocasión increíble a los 52 minutos, pero esta vez sí que apareció la mejor versión de Oblak para meter el pie y abortar lo que parecía un gol seguro. Fue la sirena definitiva para mover el dibujo. Giuliano y Nico se incorporaron al partido y el Atlético, consciente de la necesidad de ganar el partido, tocó zafarrancho de combate. El propio Nico tuvo el 2-1 casi de inmediato, pero mandó fuera un centro de Gallagher.

El Cholo acabó recurriendo a Raspadori en una solución a la desesperada en busca de los puntos, pero el Rayo no sólo se mantuvo firme, sino que se adelantó 1-2 en una acción individual de Álvaro que convirtió la noche en un drama, aunque Julián lo evitó casi de inmediato al recoger un rechace tras disparo de Giuliano.

El 2-2 llevó el partido a un estado de máxima tensión. Giuliano disparó al larguero con Batalla batido y Nico tuvo también el gol de la victoria. La adrenalina se trasladó a la grada, pero lo mejor estaba por llegar. A los 88 minutos Julián tomó un balón fuera del área, avanzó un par de pasos y disparó con la izquierda a la escuadra para firmar la primera remontada de la temporada y lograr su primer hat-trick con el Atlético. Subidón antes de la visita del Real Madrid. Lo que necesitaba el equipo.