El último conejo de la chistera de Simeone: Llorente falso central

De la siempre inexcrutable chistera del Cholo Simeone salió el pasado miércoles un conejo inesperado: la nueva posición de Marcos Llorente. O quizás sería más correcto decir la posición multiusos de Marcos Llorente. El madrileño jugó como central, lateral, interior y extremo pero, sobre todo, se convirtió en un elemento indetectable para el Rayo. El más beneficiado fue, por supuesto Julián Álvarez, que no sólo debe agradecerle a Marcos el primer gol de la tarde, sino que además encontró gracias a sus movimientos los espacios de los que había carecido en los últimos encuentros.

El anuncio oficial de la alineación del Atlético parecía dejar claras las intenciones de Simeone: Nahuel Molina lateral derecho y Marcos Llorente extremo de la misma banda. Era lo lógico teniendo en cuenta que tanto Giuliano como Nico González estaban sentados en el banquillo. Sin embargo el Cholo se guardaba un as en la manga: Llorente no sólo no arrancó como extremo, sino que se ubicó como tercer central, pero con una peculiaridad: al no tener rival de marca, podía salir al espacio con total libertad mientras que el tiraba la profundidad de banda era Nahuel.

Llorente se convirtió en la primera parte en un elemento indetectable para el Rayo porque se movió a voluntad y, en una de esas, intercambió con Nahuel su posición en la banda. Ahí nació el 1-0, fruto de un centro de Marcos que empalmó en el área Julián. «Nos ha sorprendido la posición de Llorente, no lo esperábamos y no lo teníamos previsto», admitió Iñigo Pérez en la sala de prensa.

El Rayo se aplicó en el descanso y consiguió equilibrar las piezas, pero no pudo evitar el daño que causaron las apariciones por sorpresa de Marcos, al que ayudaron Griezmann y Barrios antes de que Giuliano reemplazara a Nahuel. La banda derecha, en definitiva, se convirtió en el mejor arma ofensiva del Atlético. Desde ahí llegaron sus tres goles.

¿Repetirá posición Llorente ante el Madrid en el derbi? Simeone ha perdido el factor sorpresa porque por supuesto Xabi Alonso está perfectamente informado del movimiento de ajedrez de su rival y tiene tiempo para contrarrestarlo, pero puede que el Cholo haya encontrado una nuevo filón que explotar gracias a un futbolista multiusos al que sólo le falta ya jugar de portero…aunque seguro que lo haría bien.