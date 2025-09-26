Simeone: «No nos influye la distancia en Liga con el Real Madrid»

Los tambores de derbi ya retumban en el Metropolitano. Con más fuerza en el lado rojiblanco, al menos lo que las necesidades demandan. Los de Simeone aspiran a una victoria contra el Real Madrid que apure sus opciones de pelear por la Liga tras un inicio de campeonato con más sombras que luces. Apenas han transcurrido seis jornadas y ya cabalgan a nueve puntos de los de Xabi Alonso que gobiernan con pleno de victorias.

Dos dinámicas opuestas se citan en un derbi que puede enterrar o catapultar al Atlético. «No me pongo a valorar el pasado porque vivo en el presente. Veo que el Madrid ha crecido en el juego colectivo, atacan posicionalmente muy bien y defensivamente se ve el trabajo de Xabi Alonso. Presionan más arriba y por eso han ganado todos los partidos. Tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño», inició Simeone.

El Real Madrid de Xabi Alonso posee cualidades diferentes al de Ancelotti. «No soy el indicado para hablar de los cambios. No considero que los entrenadores seamos determinantes. Lo más grande y valioso que tiene el juego son los futbolistas, ellos son los que terminan marcando las diferencias», asumió el técnico argentino.

Los nueve puntos que separan a Atlético y Real Madrid convierten el derbi en una final para los rojiblancos. «Normalmente cuando empiezan los partidos no influye la distancia en la clasificación. Después, en el correr del partido, la calidad de un equipo puede hacer que caiga de su lado. Por eso llevan seis victorias. Va a ser un partido bastante trabado en el medio, donde la circulación y transiciones van a ser determinantes».

Mbappé y Julián prometen batalla. «Tenemos ocho jugadores nuevos esta temporada y siete que llegaron la temporada pasada. Estamos en ese camino de ser mejor equipo. Hemos hecho cosas buenas y otras qué mejorar. Esperemos que evolucionemos partido tras partido. No me pongo a valorar a otros jugadores. Julián está contento. Se le ve feliz y la gente le quiere muchísimo. Ojalá pueda hacer un gran partido junto a sus compañeros», espera Simeone.

Baena entrará en la convocatoria y tendrá minutos, pero se complica su presencia en el once titular debido a su falta de rodaje tras ser operado de apendicitis. «Algún partido tendrá que empezar. Si no es este será el próximo o el otro. Veremos lo que necesita el equipo y lo que nos puede aportar él con sus características. Lo esperaremos para el tiempo que le toque y lo haga de la mejor manera posible».