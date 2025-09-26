La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano tiene pocas dudas, puesto que Vinicius será titular en el costado izquierdo del ataque madridista, Mastantuono continuará por la derecha y Jude Bellingham será importante en el derbi, pero entrará en la segunda mitad.

Por lo tanto, la alineación del Real Madrid contra el Atlético de Madrid empezará por Courtois en la portería. Eso no es negociable. En el lateral derecho jugará Dani Carvajal, que descansó contra el Levante, mientras que en el costado izquierdo formará un Álvaro Carreras que es inagotable. La pareja de centrales será la de gala, la compuesta por Militao y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte siendo el amo y señor del centro del campo madridista, mientras que por delante formarán Valverde y Arda Güler. Y arriba, para llevar el peligro a la portería de Oblak, Mastantuono, que ha roto su mala racha ante el gol, atacará por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé será la principal referencia ofensiva.

La ausencia de Bellingham

Por lo tanto, Rodrygo será suplente. El brasileño tendrá minutos en el segundo tiempo si el derbi lo reclama, pero no empezará de inicio. La idea es que el atacante sea titular el próximo martes en Almaty en el duelo que jugarán los blancos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Kairat.

El que tampoco será titular es un Jude Bellingham al que le ha faltado una semana para empezar de titular el derbi contra el Atlético de Madrid. El inglés ha acortado plazos para volver antes de lo esperado, ha jugado ante el Marsella y frente al Levante, pero no ha llegado a tiempo para jugar el derbi de inicio. La exigencia del encuentro es mayúscula, aunque el plan de Xabi Alonso es que tenga un papel importante a lo largo del duelo.

Un Madrid intratable

El Real Madrid afronta un duelo muy importante en su lucha por la Liga en el Metropolitano. Los blancos llegan a este encuentro líderes tras haber ganado las seis primeras jornadas del campeonato nacional, por lo que tratarán de mantener la imbatibilidad en un feudo donde no ganan desde hace tres temporadas. Tras la victoria por 1-2 de hace tres años, los blancos perdieron 3-1 hace dos temporadas y el curso pasado empataron a uno. El año pasado perdieron 1-0 en Champions, pero en la tanda de penaltis los blancos se clasificaron.

El Real Madrid llega a este duelo en un gran momento tras golear el pasado martes al Levante en el Ciudad de Valencia. Un partido donde los blancos recuperaron la mejor versión de Vinicius y confirmaron que Mbappé está en un estado de forma superlativo. También fue importante para los de Xabi Alonso ver cómo Franco Mastantuono hacía su primera diana como madridista.

Por otro lado, el Atlético de Madrid logró una victoria agónica el pasado miércoles ante su afición frente al Rayo Vallecano. En el minuto 80, los franjirrojos ganaban 1-2, pero dos goles de Julián Álvarez, que ya adelantó al inicio del encuentro a los de Simeone, dieron el triunfo a los rojiblancos. Un duelo muy importante, ya que necesitaban sumar los tres puntos para no descolgarse definitivamente de la lucha por la Liga. De momento, llegan al derbi a nueve puntos de distancia del líder, que es el Real Madrid.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el derbi contra el Atlético: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.