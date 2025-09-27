Atlético de Madrid – Real Madrid gratis online en directo | Resultado del partido streaming en vivo: gol de Mbappé (1-1)

Real Madrid
Min 25
¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡Empata el Real Madrid! Precioso el pase que filtra Arda Güler para la enésima carrera de Kylian Mbappé, que se planta en el área, cruza la pelota y bate a Oblak: 1-1.
Min 23
Amarilla a Sorloth
Primera cartulina del partido para Sorloth. El delantero intentó llegar a una pelota en el mano a mano con Courtois, llegó tarde y dio con la bota al meta belga.
Min 20
Sufre el Madrid
Está muy metido el Atlético de Madrid en el partido, como si le fuera la vida en estos tres puntos. No es para menos, el arranque de los colchoneros no ha sido bueno en Liga y los puntos están cotizados. El Madrid tiene que encontrar la forma de rebajar la euforia colchonera.
Min 18
Le toca responder al Madrid
Tiene que reaccionar el Real Madrid pero de momento es el Atlético el que se ha crecido tras el gol inicial.
Min 14
¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!
¡Se adelanta el Atlético de Madrid! Jugada ensayada de los colchoneros que no es limpia pero genera una oportunidad de centro para Giuliano, que pone un centro preciso al área pequeña donde emerge Le Normand con un testarazo imparable.
Min 11
¡Sorloth de nuevo!
Carrerón por la izquierda de Barrios, que se hace un autopase ante Carreras para poner una pelota bombeada al área hacia Sorloth, donde el ariete logra cabecear y pone en apuros a Courtois, que palmea a córner.
Min 9
Minutos de contacto
Ambos equipos se están asentando en el partido. Salió algo más protagonista el Atlético de Madrid pero poco a poco el Real Madrid gana su sitio.
Min 6
Continúa Militao
Se recupera Militao, que seguirá en el verde de momento.
Min 5
Militao parece lesionado
Lleva unos minutos en el suelo Militao, que se ha hecho daño ante Sorloth para frenar la acción de gol. Calienta Asencio.
Min 3
¡La que ha desaprovechado Sorloth!
Se había quedado en el mano a mano Sorloth ante Courtois pero Militao va rápido y corta sin hacer falta ya en el área. Le pillaron la espalda la brasileño.
Min 1
¡Comienza el derbi madrileño!
¡Ya rueda la pelota en el Metropolitano! Primera posesión para el equipo colchonero: comienza el Atlético de Madrid – Real Madrid.
Ya asoman los jugadores
Ya enfilan los futbolistas para salir y comenzar el partido. El derbi madrileño, a punto.
Diez minutos para el derbi
Esto está a punto de comenzar. El derbi madrileño arranca en diez minutos. Todo listo en el Metropolitano.
Llorente sobre su duelo con Vinicius
Responde Llorente en Dazn sobre su pareja de baila hoy, Vinicius: «Es complicado, es un jugador rápido con mucho uno contra uno, cada vez que me enfrento a él intento no perder la concentración porque le das un metro y te hace la jugada. Siempre que me enfrento a él mantener la concentración hasta el final, puedes hacer 85 minutos buenísimos y si bajas te fulmina».
Alineaciones confirmadas
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Hancko, Le Normand; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Calientan los jugadores
Ya están sobre el verde del Metropolitano los jugadores para realizar los últimos ejercicios de calentamiento.
Simeone es claro con Sorloth
Simeone, a los micrófonos de DAZN: «Con Sorloth buscamos gol. Él lo tiene y es lo que buscamos con su titularidad».
Sorloth, la gran novedad del Cholo
La titularidad de Sorloth es lo que más sorprende en el once del Cholo Simeone, que vuelve a dejar en el banquillo a Álex Baena.
¿Cuántos jugadores han vestido los colores de Atlético y Real Madrid?
Esta es la lista de completa de jugadores que fueron colchoneros y madridistas en su carrera.
- Sergio Reguilón
- Marcos Llorente
- Álvaro Morata
- Thibaut Courtois
- Juanfran Torres
- José Antonio Reyes
- José Manuel Jurado
- Santiago Solari
- Rodrigo
- García Calvo
- Esnáider
- Joaquín Parra
- Paco Llorente
- Hugo Sánchez
- Losada
- Ramón Grosso
- Pérez Payá
- Montejano
- Pazos
- Luis Martín
- Fernández Pacheco
- Pacheco
- Bracero
- Luis Miranda
- Luis Marín
- Ipiña
- Losada
- Ordoñez
- Gómez
- Valderrama
- Ochandiano
- Luis Olaso
- Cosme
- Lazcano
- Triana
- Rubio
- Moraleda
- Medina
- Mengotti
- González
- Martínez
- Sansinenea
- Caruncho
- Belaunde
- Gomar
- Santiago Bernabéu
- Cárcer
- Juantorena
- Arana
¿Por qué no juega Mastantuono?
Xabi Alonso ha sorprendido en la alineación oficial del Real Madrid en el derbi madrileño frente al Atlético. Con el objetivo de mantener la racha de victorias y asentarse otra semana como líder, el técnico tolosarra ha dejado en el banquillo a Franco Mastantuono después de su gran actuación el martes frente al Levante. En su lugar, Belligham.
Así llegaba el Atlético
Concentración en los rostros de los jugadores del Atlético de Madrid a su llegada al Metropolitano.
Todo listo en el vestuario blanco
Todo preparado por parte del Real Madrid en su vestuario, listo para la batalla del derbi.
Mastantuono, al banquillo
Primer partido serio de Xabi Alonso y el que va al banquillo es Franco Mastantuono. El argentino se queda fuera del once en favor de Jude Bellingham, la gran sorpresa en la alineación del Real Madrid.
¡Alineación del Real Madrid!
¡Tenemos once madridista! Así sale el Xabi Alonso ante el Atlético de Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
¡Alineación del Atlético de Madrid!
¡Tenemos once colchonero! Así sale el Cholo Simeone esta tarde ante el Real Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Hancko, Le Normand; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.
Poco más de una hora para el derbi
75 minutos para que comience el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitani. En breve, alineaciones…
Así llega el Atlético de Madrid: estado de forma y once probable
El Atlético de Madrid no ha comenzado la temporada de la mejor de las maneras. El cuadro colchonero suma tres empates, dos victorias y una derrota en Liga en este inicio de campeonato, además de otra derrota en Champions League ante el Liverpool. En el Atlético esperan a Baena…
Así llega el Real Madrid: racha, estadísticas y jugadores clave
El Real Madrid llega en un gran estado de forma, con un inicio de temporada pleno, repleto de victorias. Los blancos han sumado seis triunfos en las seis primeras jornadas y otra victoria en el arranque de Champions League. Kylian Mbappé está siendo el gran motor del nuevo equipo de Xabi Alonso.
Así están los pronósticos para el partido
En estos momentos, las casas de apuestas dan como favorito para este partido al Real Madrid, por el que se paga su triunfo a 2.25. Por otro lado, el triunfo colchonero es lo siguiente en la lista, con 3.10 por euro apostado y por último los 3.50 del empate.
Historial de enfrentamientos y estadísticas
En 240 ocasiones se han enfrentado Atlético de Madrid y Real Madrid en partido oficial. Encuentros con un claro vencedor a los puntos. El equipo blanco ha vencido en 117 ocasiones, por los 63 empates y los 60 triunfos que suman los colchoneros.
Quién es el árbitro del Atlético – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que imparta justicia en este Atlético – Real Madrid que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Al frente del VAR estará Carlos del Cerro Grande.
Dónde se juega el derbi de la Liga Atlético – Real Madrid
El Estadio Metropolitano, que se encuentra en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el campo donde se disputará este derbi entre el Atlético y el Real Madrid que corresponde a la jornada 7 de la Liga.
Este recinto se convirtió en la casa de los colchoneros allá por 2017 cuando se mudaron desde el mítico Vicente Calderón. Tiene capacidad para acoger a 70.000 espectadores y se espera un lleno absoluto.
Hay que destacar que es una de las sedes para acoger partido del Mundial de 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos.
Dónde escuchar por radio en directo el derbi Atlético – Real Madrid
Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en este vibrante y frenético Atlético – Real Madrid de la jornada 7 de la Liga.
Dónde ver el Atlético vs Real Madrid en televisión y online
Dazn fue uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país ciertos partidos de cada jornada del campeonato nacional español. Este Atlético – Real Madrid de la séptima fecha de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este operador es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el derbi, ya que nadie podrá ofrecer gratis este choque que se disputa en el Metropolitano.
Horario y a qué hora juega el Atlético – Real Madrid de la Liga en directo
La Liga ha programado este apasionante Atlético – Real Madrid que corresponde a la jornada 7 del campeonato nacional para este sábado 27 de septiembre. El organismo que preside Javier Tebas fijó el derbi madrileño en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.
Convocatoria del Atlético contra el Real Madrid
El Cholo cuenta con todos los futbolistas disponibles a excepción de Almada, Cardoso y Giménez.
- Porteros: Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel.
- Defensas: Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Ilias Kostis, Javi Galán y Robin Le Normand.
- Centrocampistas: Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Taufik Seidu, Álex Baena y Marcos Llorente.
- Delanteros: Carlos Martín, Giuliano Simeone, Nico González, Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Giacomo Raspadori y Sorloth.
Convocatoria del Real Madrid contra el Atletico
Mendy, Trent Alexander-Arnold y Rüdiger son las bajas del Real Madrid para el derbi
- Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
- Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.
- Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
¡Buenas tardes!
¡Bienvenidos! Arrancamos este directo del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en esta séptima jornada de Liga en el Metropolitano. Encuentro de gran exigencia para ambos equipos, cada uno con el mismo deseo e importancia por la victoria, sobre todo para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que necesita credibilidad tras un arranque de temporada errático. Los de Xabi Alonso, a seguir sumando de tres en tres.
Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en directo en el Metropolitano hoy, sábado 27 de septiembre desde las 16:15 horas. Primer derbi madrileño de la temporada, primer gran choque liguero para ambos conjuntos. Los colchoneros han comenzado el curso con más sombras que luces y necesita una gran bombona de oxígeno en este derbi. Por su parte, el conjunto madridista quiere continuar con su gran inicio liguero, con pleno de victorias. Desde DIARIO MADRIDISTA puede seguir online gratis el Atlético de Madrid – Real Madrid con el resultado, goles y todo lo que pase en el partido en directo.
Atlético – Real Madrid, en directo
A qué hora es el Atlético de Madrid – Real Madrid
La Liga ha programado este vibrante Atlético-Real Madrid para el sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas (15:15 en Canarias). Se espera un ambiente de gala y máxima puntualidad para que el balón eche a rodar sin incidentes en el feudo colchonero.
Dónde ver el Real Madrid hoy online y por TV
El Atlético – Real Madrid se podrá seguir en directo a través del canal DAZN, operador que posee en exclusiva parte de los derechos televisivos del campeonato nacional. Para verlo será necesario estar suscrito a la plataforma.
Además, DAZN ofrece la posibilidad de disfrutar el partido en streaming mediante su app, disponible en móviles, tablets, Smart TV y también a través de su web oficial para ordenadores.
Dónde escuchar por radio el partido del Real Madrid
Quienes no puedan verlo en directo tendrán la opción de escucharlo por radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la SER, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para narrar en vivo cada acción del derbi madrileño de la jornada 7.
¿Dónde se juega el derbi madrileño?
El partido se disputará en el Estadio Metropolitano, en el distrito madrileño de San Blas–Canillejas. Con capacidad para 70.000 espectadores, es la casa del Atlético desde 2017 tras dejar el Vicente Calderón y será una de las sedes del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos. Se espera un lleno absoluto.
Quién es el árbitro del Atlético – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas para dirigir el encuentro. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado principal si es necesario que acuda al monitor de la banda para tomar una decisión.
Min 29
Sienta bien el gol al Madrid
La primera que tuvo el Madrid, la primera de Mbappé, no falla. Le viene bien al cuadro blanco y rebaja el ímpetu colchonero en el arranque.