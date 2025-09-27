¿Por qué no juega Mastantuono?

Xabi Alonso ha sorprendido en la alineación oficial del Real Madrid en el derbi madrileño frente al Atlético. Con el objetivo de mantener la racha de victorias y asentarse otra semana como líder, el técnico tolosarra ha dejado en el banquillo a Franco Mastantuono después de su gran actuación el martes frente al Levante.

El extremo argentino venía de menos a más en este arranque de temporada. Cayó de pie después de llegar este verano de River Plate y eso le hizo ganarse desde un primer momento la titularidad en la banda derecha por delante de Rodyrgo Goes. Sin embargo, en el primer gran partido de la temporada tendrá que esperar su momento para saltar al césped.

Hasta ahora había sido titular en cuatro de las seis primeras jornadas de Liga, siendo la primera jornada frente al Osasuna y la cuarta ante la Real Sociedad las únicas en las que se había quedado fuera del once (en Champions contra el Marsella también jugó de inicio). Un giro de guion que ha sorprendido para que no empiece en el Metropolitano.

«Siempre hay una primera vez para todo. Necesitamos a todos. Franco tiene muchísimas cosas buenas. Tiene apenas 18 años. La adaptación ha sido muy buena. Me encanta lo competitivo que es. Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo. Pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo. Lo vamos a disfrutar», explicó Xabi en la rueda de prensa previa al partido.

La vuelta de Jude Bellingham desplaza a Mastantuono

La razón principal de su ausencia es la recuperación de Jude Bellingham, que regresa al once titular después de su operación del hombro tras el Mundial de Clubes. El inglés venía de jugar los minutos finales frente a Espanyol y Levante, plan que ha seguido con la motivación de llegar en plenas condiciones físicas de estar en el derbi.

Es por ello que, tras la meditación de Xabi Alonso, se ha decantado por Jude para ser el hombre que juegue en el mediocampo y desplazar así a Arda Güler a la banda derecha. Un esquema en el que Bellingham estará acompañado de Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni para dejarle a él la creación ofensiva. Aun así, se espera que Mastantuono tenga su momento en el caso de que el Real Madrid necesite ese chispazo que lleva demostrando el argentino toda la temporada.