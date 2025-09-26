Xabi Alonso: «Va a haber un ambiente potente»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el Metropolitano a Atlético de Madrid y Real Madrid. El donostiarra afrontará su primer derbi como entrenador del conjunto blanco. Los madridistas llegan a este encuentro líderes de la Liga tras haber ganado los seis primeros partidos, mientras que los rojiblancos tienen nueve puntos después de ganar sobre la bocina el pasado miércoles al Rayo Vallecano.

«Por una parte, está la preparación para el partido, que siempre es el mismo enfoque, pero es un derbi y tiene un ambiente especial. Es un partido muy bonito, esperamos un ambiente potente y que podamos jugar con gran energía para poder ganar», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre los 14 años que lleva Simeone en el Atlético, fue claro: «Lo que ha hecho es muy importante. Yo estoy empezando y me gusta ir poco a poco. El inicio ha sido bueno, pero ya se verá». Sobre las plantillas de Barcelona y Real Madrid, comentó lo siguiente: «Es muy complicado, cada partido es difícild de ganar. Solo llevamos 6 y nos ha costado en algunos partidos. No hay que confiarse y pensar que vamos a ganar por el escudo. Hay que ser constantes en el rendimiento, educarnos a activarnos bien antes de cada partido. Una activación natural que nos hará sacar puntos».

«No, es un ambiente bonito de los que gusta jugar. Los días previos ya notas el ambiente que hay en la ciudad. Eso se nota y mañana cuando sabes lo que hay en juego te motiva más. Esperamos eso para mañana, un ambiente potente», comentó. «La semana pasada me lo preguntasteis y os lo dije, podría ser titular en el derbi», comentó sobre la presencia de Bellingham en el equipo titular.

Sobre las sensaciones en el derbi, comentó lo siguiente: «Sí que es diferente ir al Metropolitano con el Madrid. Por la rivalidad. Es bonito y ojalá podamos disfrutarlo mañana también. La clasificación no dice mucho, pero el partido será complicado. Lo tendremos que trabajar».

También habló de la importancia de Mastantuono: «Franco tiene muchísimas cosas buenas. Para la edad que tiene y haber llegado hace poco, club nuevo y país diferente, la adaptación es buena. Tiene mucha energía, hay que ordenarlo… pero ese gen competitivo es clave. Estoy contento de que lo haya traído. Mañana decidiremos, no puedo dar pistas».

«Es un centrocampista ofensivo. Puede participar en la elaboración y en la finalización. Hay que ser inteligentes para llegar de la mejor manera posible. Va a empezar, está entrenando y tiene que ser preciso dentro de su variabilidad en el estilo», explicó sobre la posición de Bellingham.

Sobre el momento del equipo, explicó lo siguiente: «Estamos haciendo bastantes cosas bien, hay que seguir convencidos de seguir esta buena línea. Cuando más podamos ser flexibles e impredecibles con el balón… tenemos la capacidad técnica, física para jugar de diferentes maneras. Con balón hemos dado pasos adelante y eso no lo podemos perder».

Xabi dedicó unas palabras muy cariñosas a Busquets, que anunció su retirada: «Primero, felicitarle por su carrera. Busi ha sido un gran compañeros. Hemos disfrutado mucho jugando juntos. Como compañero del centro del campo nunca me confundió, porque es un jugador que sustenta a un equipo. Es muy inteligente. No era el más rápido, pero era el más rápido de cabeza. Siempre estaba un metro por delante para tomar la decisión correcta. Todos hablamos con mucho cariño de Busi. Que disfrute de sus últimos partidos y que descanse».

Por otro lado, no quiso valorar la posible roja que podría haber visto Koke contra el Rayo Vallecano: «Mi opinión no es relevante. Son acciones pasadas, juzgadas. No tengo nada que decir». Por último, habló de cómo ha vivido Vinicius los últimos derbis en el Metropolitano: «No hay que alejarse de lo que ha pasado. Para qué tenemos que estar preparado. Para las armas que tenemos. Vini es fundamental para nosotros. Me gustaron las cosas que hizo el otro día, me gusta verle sonreír. Y para nosotros la preparación va a ser la misma».