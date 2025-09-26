Xabi Alonso ya tiene ‘equipo’ para el derbi

Xabi Alonso ya tiene claro su plan para el derbi que enfrentará el próximo sábado a Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano. Y la idea del donostiarra pasa por no tocar lo que funciona. Es decir, mantener lo que ha llevado a los blancos a ganar todos los partidos oficiales que han disputado hasta la fecha: seis de Liga y uno de Champions.

Por lo tanto, el once del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, si no hay que lamentar lesiones hasta el sábado, empezará por Courtois en la portería. Eso no es negociable. En el lateral derecho jugará Dani Carvajal, que descansó contra el Levante, mientras que en el costado izquierdo formará un Álvaro Carreras que es inagotable. La pareja de centrales será la de gala, la compuesta por Militao y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte siendo el amo y señor del centro del campo madridista, mientras que por delante formarán Valverde y Arda Güler. Y arriba, para llevar el peligro a la portería de Oblak, Mastantuono, que ha roto su mala racha ante el gol, atacará por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé será la principal referencia ofensiva.

Por lo tanto, Rodrygo será suplente. El brasileño tendrá minutos en el segundo tiempo si el derbi lo reclama, pero no empezará de inicio. La idea es que el atacante sea titular el próximo martes en Almaty en el duelo que jugarán los blancos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Kairat.

Bellingham tendrá que esperar

El que tampoco será titular es un Jude Bellingham al que le ha faltado una semana para empezar de titular el derbi contra el Atlético de Madrid. El inglés ha acortado plazos para volver antes de lo esperado, ha jugado ante el Marsella y frente al Levante, pero no ha llegado a tiempo para jugar el derbi de inicio. La exigencia del encuentro es mayúscula, aunque el plan de Xabi Alonso es que tenga un papel importante a lo largo del duelo.

En una situación parecida se encuentra Camavinga. El rol del francés no será el mismo que el de Bellingham, pero poco a poco tendrá un papel más protagonista. El galo será importante contra el Atlético de Madrid saliendo desde el banquillo en el segundo tiempo, cuando pueda romper líneas ante un conjunto rojiblanco cansado.