El inicio de la temporada 2025/26 está siendo inmejorable para el Real Madrid de Xabi Alonso. El conjunto merengue ha ganado los siete partidos oficiales que ha disputado hasta el momento. Un inmaculado inicio de campaña en lo numérico que sólo se había logrado en siete ocasiones hasta la llegada del técnico tolosarra. Pese a que el inicio es esperanzador de cara a conseguir los objetivos, los dos últimos entrenadores que firmaron un pleno a estas alturas de temporada no levantaron ningún gran título.

El caso más reciente fue el de la 2022/23, con Carlo Ancelotti a los mandos. El técnico italiano había logrado un doblete Liga-Champions nada más comenzar su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid. El equipo arrancó la campaña venciendo al Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa y alcanzó las nueve victorias seguidas tras ganar al Atlético de Madrid a domicilio. El conjunto merengue consiguió conquistar el entonces Mundial de Clubes (ahora Copa Intercontinental de la FIFA) y la Copa del Rey, pero perdió Supercopa de España y Liga ante el FC Barcelona y cayó en semifinales de la Champions League ante el Manchester City, a la postre campeón.

Para encontrar otro inicio similar al de Xabi Alonso en este siglo hay que remontarse, precisamente, a la primera campaña del hoy entrenador blanco como jugador del Real Madrid. Manuel Pellegrini fue el encargado de liderar desde el banquillo a un renovado equipo con fichajes estelares como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká y el propio Alonso. El técnico chileno ganó los cinco primeros encuentros de Liga y dos de Champions League. Pese a firmar 96 puntos y anotar 102 goles en Liga, el Real Madrid perdió la batalla ante el FC Barcelona. En Europa, los merengues cayeron en octavos ante el Olympique de Lyon, mientras que en Copa del Rey cayeron en el famoso Alcorconazo.

Temporadas en las que el Real Madrid ganó sus primeros 7 partidos oficiales: 1916-17, con Arthur Johnson

1931-32, con Lippo Hertzka

1934-35, con Paco Bru

1961-62, con Miguel Muñoz

1968-69, con Miguel Muñoz

2009-10, con Manuel Pellegrini

2022-23, con Carlo Ancelotti

2025-26, con… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 23, 2025

Los mejores arranques de temporada de la historia blanca fueron con Miguel Muñoz en el banquillo. Las campañas 1961/62 y 1968/69 comenzaron con 11 triunfos al hilo. En ambas se ganó la Liga, pero se quedó a las puertas de la Copa de Europa. En la temporada 1931/32, con Lippo Hertzka, se consiguió ganar el campeonato doméstico de manera invicta. Algo que no logró Paco Bru en la 1934/35. En cuanto al primer gran inicio del Real Madrid en su historia, en la campaña 1916/17 con Arthur Johnson en el banquillo, los merengues lograron encadenar diez victorias seguidas y levantar la Copa del Rey y el Campeonato Regional Central; ya que la Liga no se disputó hasta 1928.

Xabi Alonso busca la ‘octava’ en el derbi

Después de la convincente victoria en el Ciutat de Valencia, el Real Madrid intentará mantener su racha de triunfos en una plaza complicada: el Riyadh Air Metropolitano. Los de Xabi Alonso visitarán un estadio en el que no ganan desde 2022, pese a que en su último encuentro, en octavos de la Champions, se clasificaron tras vencer en la tanda de penaltis. El equipo colchonero no llega en su mejor momento después de sumar seis de 15 puntos en el inicio de temporada. Con una victoria en el derbi, el Real Madrid se acercaría a las nueve victorias consecutivas del equipo en la campaña 2022/23.