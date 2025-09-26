Horario y dónde ver el Atlético – Real Madrid: cuándo se juega y cómo ver gratis por TV en directo el derbi madrileño

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Atlético - Real Madrid de la Liga Este derbi Atlético - Real Madrid corresponde a la jornada 7 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético y el Real Madrid irán con todo para conseguir una victoria en este derbi que será un partidazo

El Atlético recibe en el Metropolitano al Real Madrid en el partido de la séptima jornada de la Liga y, sin duda, es el encuentro más destacado de todo el fin de semana en el campeonato español. Este derbi va a tener de todo, desde goles hasta polémicas, pasando por dos equipos que saltarán con todo al terreno de juego del campo colchonero para tratar de llevarse los tres puntos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo entre dos gigantes del fútbol de nuestro país.

Cuándo juega el Real Madrid la Liga: hora del derbi contra el Atlético

El Atlético y el Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano para disputar el partido que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Ambos conjuntos protagonizarán un derbi apasionante en el que, sin duda, habrá de todo. Los del Cholo Simeone están obligados a ganar sí o sí tras el mal arranque de campeonato que han firmado y buscarán el triunfo para recortar puntos a los de Xabi Alonso y, de paso, mantener la esperanza de meterse en la lucha por el título. Por su parte, los de Concha Espina, gracias a un enorme Kylian Mbappé, cuentan todos sus choques por victorias, así que esperan prolongar esa racha.

Horario y a qué hora juega el Atlético – Real Madrid de la Liga en directo

La Liga ha programado este apasionante Atlético – Real Madrid que corresponde a la jornada 7 del campeonato nacional para este sábado 27 de septiembre. El organismo que preside Javier Tebas fijó el derbi madrileño en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no ocurra ningún tipo de incidente en la previa entre las aficiones o con los autobuses de los equipos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético vs Real Madrid en televisión y online

Dazn fue uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país ciertos partidos de cada jornada del campeonato nacional español. Este Atlético – Real Madrid de la séptima fecha de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este operador es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el derbi, ya que nadie podrá ofrecer gratis este choque que se disputa en el Metropolitano.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto colchonero, del cuadro merengue y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético – Real Madrid de la jornada 7 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos de uso habitual como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tiene a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información previa a este apasionante derbi madrileño. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético – Real Madrid de la jornada 7 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el feudo rojiblanco.

Dónde escuchar por radio en directo el derbi Atlético – Real Madrid

Todos los seguidores del fútbol español que no puedan ver el derbi madrileño en directo por televisión o en streaming y en vivo online deben saber que pueden escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en este vibrante y frenético Atlético – Real Madrid de la jornada 7 de la Liga.

Dónde se juega y quién es el árbitro del derbi de la Liga Atlético – Real Madrid

El Estadio Metropolitano, que se encuentra en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el campo donde se disputará este derbi entre el Atlético y el Real Madrid que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Este recinto se convirtió en la casa de los colchoneros allá por 2017 cuando se mudaron desde el mítico Vicente Calderón. Tiene capacidad para acoger a 70.000 espectadores y se espera un lleno absoluto. Hay que destacar que es una de las sedes para acoger partido del Mundial de 2030 que España organizará con Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que imparta justicia en este Atlético – Real Madrid que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Al frente del VAR estará Carlos del Cerro Grande revisando todas las acciones polémicas que se produzcan en este intenso y reñido derbi para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará situado en la banda del Metropolitano.