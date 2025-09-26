Convocatoria del Real Madrid contra el Atletico: Xabi tiene tres bajas para el derbi

La convocatoria del Real Madrid para el derbi madrileño que medirá a los blancos con el Atlético de Madrid tendrá pocas novedades respecto a la lista con la que los hombres de Xabi Alonso viajaron a Valencia el pasado martes para jugar contra el Levante. Y es que, el donostiarra no recupera a ningún futbolista, tampoco pierde a nadie y sigue teniendo las bajas de Mendy, Trent Alexander-Arnold y Rüdiger.

El Real Madrid afronta un duelo muy importante en su lucha por la Liga en el Metropolitano. Los blancos llegan a este encuentro líderes tras haber ganado las seis primeras jornadas del campeonato nacional, por lo que tratarán de mantener la imbatibilidad en un feudo donde no ganan desde hace tres temporadas. Tras la victoria por 1-2 de hace tres años, los blancos perdieron 3-1 hace dos temporadas y el curso pasado empataron a uno. El año pasado perdieron 1-0 en Champions, pero en la tanda de penaltis los blancos se clasificaron.

El Real Madrid llega a este duelo en un gran momento tras golear el pasado martes al Levante en el Ciudad de Valencia. Un partido donde los blancos recuperaron la mejor versión de Vinicius y confirmaron que Mbappé está en un estado de forma superlativo. También fue importante para los de Xabi Alonso ver cómo Franco Mastantuono hacía su primera diana como madridista.

Por otro lado, el Atlético de Madrid logró una victoria agónica el pasado miércoles ante su afición frente al Rayo Vallecano. En el minuto 80, los franjirrojos ganaban 1-2, pero dos goles de Julián Álvarez, que ya adelantó al inicio del encuentro a los de Simeone, dieron el triunfo a los rojiblancos. Un duelo muy importante, ya que necesitaban sumar los tres puntos para no descolgarse definitivamente de la lucha por la Liga. De momento, llegan al derbi a nueve puntos de distancia del líder, que es el Real Madrid.

Convocatoria del Real Madrid