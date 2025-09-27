El Atlético espera a Baena

La incertidumbre ha sido la compañera de Baena desde que aterrizó en el Atlético de Madrid. Fue el fichaje estrella de un mercado en el que los rojiblancos desembolsaron 176 millones de euros. Su llegada al Metropolitano ponía fin a meses de negociación y años de scouting. Colmaba así las necesidades de un equipo huérfano del último pase y carente de pies que rompen líneas.

Baena se vislumbraba como el eje fundamental de las transiciones del Atlético y opositaba a convertirse en ese jugador diferencial. Así lo parecía durante la pretemporada y en los 68 minutos que jugó contra el Espanyol. Sin embargo, todo quedó en eso, en algo más de una hora de prestaciones. Baena fue fundiéndose a negro desde aquella primera jornada y llega al derbi sin haber disputado más minutos.

Ni en Liga ni en Champions, la desdicha se lo ha impedido. De su debut oficial como rojiblanco se marchó con molestias y se ausentó de las dos jornadas restantes y el parón de selecciones. Y durante esa primera ventana, cuando se estaba recuperando, le volvió a salir cruz. Apendicitis y paso por el quirófano. Otra vez baja. Todo lo que podía salir mal salió mal, como al Atlético en lo que va de Liga, dicho sea de paso.

Así las cosas, Baena no ha vuelto a vestirse de corto, de hecho, no ha debutado en el Metropolitano. Regresó a la convocatoria contra el Rayo y se intuía que tendría minutos para coger ritmo antes del derbi contra el Real Madrid, pero los derroteros por los que fue el encuentro se lo impidieron. El ambiente era demasiado inflamable. Ahora llega el partido más importante de la temporada y el ex del Villarreal llega a tono físicamente.

¿Titular o banquillo? Ser o no ser. El Atlético está esperando a Baena, Simeone también. «No tengo el once pensado», dijo durante la previa al derbi. Baena tendrá participación en el derbi, eso no se duda. La cuantía de la misma queda en el aire porque la carencia de rodaje así lo provoca. Se hace complicado pensar que Baena está para disputar más de una hora a alto nivel.

Por eso el Cholo deberá medir sus prestaciones. Si desde el inicio y hasta donde le lleguen las piernas o como agitador cuando el partido entre la fase definitiva. Baena. «Algún partido va a tener que empezar. No sé si este, el del Celta o el de la Champions. Dependerá de lo que necesitemos, es uno de los mejores jugadores que tenemos por cómo ve el fútbol en el tramo final. Juegue 15, 30 o 60 minutos, esperamos que el tiempo que le toque, lo haga de la mejor manera y nos dé mucho», aseguró Simeone. Ha llegado el momento de Baena, el Atlético le espera.