El Atlético ultima su preparación para el derbi sin Almada, Giménez y Cardoso

Segunda y última sesión de entrenamiento para Simeone antes del derbi contra el Real Madrid. Apenas habrán transcurrido 64 horas desde que su equipo abandonara el Metropolitano tras vencer al Rayo y regrese a él para recibir a los de Xabi Alonso. Ahí es nada. El Atlético se ejercitó en el Metropolitano con todos los jugadores disponibles a excepción de Cardoso, Giménez y Almada, todos baja por lesión.

La sesión del Atlético antes de recibir al equipo blanco estuvo marcada por la baja carga de intensidad. Lógico. El día de antes de un partido se busca destensar las piernas en lugar de agarrotarlas, aunque también se debe a que no le quedaba otra a Simeone, obligado el jueves a llevar a cabo un entrenamiento enfocado a la recuperación del partido contra del miércoles contra el Rayo y con el viernes como única prueba como tal.

Simeone ahondó en la cuestión minutos antes de saltar al terreno de juego. «Ponemos el foco en preparar el partido y en acabar esta racha de cuatro partidos en nueve días. Estar cerca de los jugadores, que tienen que hacer un esfuerzo enorme, con sólo tres días de descanso. El martes viene el cuarto partido. El esfuerzo dependerá de la mente», expresó. Por ello, los titulares contra el Rayo apenas duraron un cuarto de hora sobre el césped del Metropolitano.

El entrenamiento estuvo marcada por los rondos y el buen ambiente antes del trabajo en el gimnasio. No se ejercitaron Almada, Cardoso ni Giménez. El argentino se ha ausentado en lo últimos partidos por la lesión que sufrió durante el pasado parón de selecciones, el estadounidense no se ha recuperado de su esguince de tobillo y el uruguayo ultima su recuperación de manera progresiva.

Los nueve puntos que separan a Atlético y Real Madrid convierten el derbi en una final para los rojiblancos. «Normalmente cuando empiezan los partidos no influye la distancia en la clasificación. Después, en el correr del partido, la calidad de un equipo puede hacer que caiga de su lado. Por eso llevan seis victorias. Va a ser un partido bastante trabado en el medio, donde la circulación y transiciones van a ser determinantes», dice Simeone.