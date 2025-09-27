El Real Madrid sufrió una dura derrota en el derbi frente al Atlético (5-2) que supone el primer batacazo de la temporada. Un partido en el que los de Xabi Alonso lograron remontar, pero acabaron yendo de más a menos. A pesar de que Mbappé y Güler sembraron la esperanza en el Metropolitano, los de Simeone se llevaron el partido gracias a cuatro goles de la mano de Le Normand, Sorloth, Griezmann y el doblete de Julián Álvarez.

Con este resultado, el Real Madrid permanece aún en la cima de la clasificación con 18 puntos, a la espera de lo que haga el domingo el Barcelona en Montjuic ante la Real Sociedad. Respecto al Atlético, la victoria le hace subir en la clasificación a la zona Champions, donde se coloca cuarto en la tabla y a seis puntos de los de Xabi Alonso.

El partido empezó mal desde el principio para el conjunto merengue, cuando un centro lateral acabó con un cabezazo de Robin Le Normand tras superar a Tchouaméni y batir a Courtois. Sin embargo, el Madrid no se arrugó y dio la vuelta. Primero después de un pase en profundidad de Arda Güler a Mbappé para mandar una balón a la red después de un disparo cruzado después el turco tras una gran acción de Vinicius.

En un intercambio de golpes, Alberola Rojas anuló un gol al Atlético tras un gol con la mano de Lenglet, pero justo antes del descanso, Sorloth empató el encuentro de cabeza. En la segunda parte, los de Xabi fueron un total espejismo en el césped. Primero, Güler cometió un penalti ante una jugada peligrosa ante Nico y Julián Álvarez no falló ante el belga. Y justo fue el argentino quien marcó el cuarto colchonero después de falta directa. Griezmann redondeó el quinto para firmar el primer pinchazo del curso.

Clasificación de la Liga tras el triunfo del Real Madrid