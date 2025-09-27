Una manita que hace daño a Xabi Alonso

El primer gran partido de la temporada de Xabi Alonso —sin contar las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG, por eso que dice el vasco de que esa competición pertenece a la temporada anterior— se saldó con el primer gran batacazo del curso. Donde más duele: en el derbi madrileño, y de una manera que obligará al técnico a hacer profundas reflexiones.

El Real Madrid no estuvo a la altura y es probable que Xabi Alonso no fuese fiel a su idea principal. El donostiarra se dejó llevar por la calidad de Bellingham, al que metió en el once titular, dejando fuera a Mastantuono y rompiendo el equipo que tan bien había funcionado hasta el momento. Jude es titularísimo, pero quizá le faltaba una semana más para estarlo.

La entrada de Bellingham movió de posición a Güler, que a pesar de ello hizo un gran encuentro, pero el Real Madrid mostró una fragilidad desconocida hasta la fecha. El bloque que estaba construyendo saltó por los aires en el Metropolitano, de donde Xabi deberá rescatar muchas conclusiones.

Julián ganó a Mbappé

Mbappé no falló a su cita con el gol, como es habitual, en el derbi del Metropolitano. El francés hizo el primer tanto madridista, pero la batalla de cracks se la llevó Julián Álvarez, que firmó dos dianas para sentenciar el duelo en el segundo tiempo. El argentino transformó un penalti y marcó un golazo de falta, dejando su firma en este encuentro capital.

Arda es imprescindible

Era evidente que, cuando Bellingham regresara al once titular, iba a ser titular. Xabi Alonso tenía que decidir si iba a sacar del campo a Mastantuono o a Arda Güler, y en el Metropolitano dejó claro que el turco no se toca. Y no se toca por motivos obvios, aunque el principal es porque es muy bueno.

Ante el Atlético de Madrid jugó más escorado en la banda derecha, una posición donde no brilla tanto, pero volvió a ser determinante. Primero, dando un pase en profundidad a Mbappé que el galo transformó en el empate. Y después, marcando el segundo tanto madridista tras recibir un gran pase de Vinicius. El partido del otomano fue sensacional y confirmó que nadie debe moverle del once titular.

En la segunda mitad, cometió un penalti sobre Nico tras levantar la pierna, despejar y, después, golpear al jugador del Atlético dentro del área. Tan involuntario como claro. Y Alberola Rojas, como era de esperar, no lo dudó.

Providencial Militao

Hace tiempo que Militao demostró que la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada, la segunda de su carrera, está más que olvidada y superada. De esta forma, ha vuelto a su mejor nivel, siendo el jerarca de una defensa madridista que en el Metropolitano hizo aguas por sus eslabones más jóvenes: Huijsen y, especialmente, Carreras. Pero el brasileño sí estuvo a la altura del derbi. De hecho, a los cuatro minutos de encuentro salvó lo que podría haber sido el primer gol de Sorloth para los rojiblancos, yendo al corte de manera sublime. En dicha acción, el noruego le dio una patada que le dejó muy dolorido y por la que tuvo que ser sustituido al descanso por Asencio.

Superado Carreras

Parecía mentira que fuese a suceder esto, pero ocurrió en la peor tarde. Álvaro Carreras se vio superado en el derbi madrileño en el costado izquierdo de la defensa blanca. El gallego, que llegaba al partido jugándolo todo y en un grandísimo estado de forma, se mostró inseguro, sufriendo con Giuliano Simeone y con un Pablo Barrios que incluso le ganó en velocidad. También pudo hacer más en el gol de Sorloth, donde junto a Huijsen se mostró muy blando.

Las notas del Real Madrid