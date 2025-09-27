Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán este sábado 27 de agosto el partido por excelencia de la jornada 7. El Metropolitano acogerá el duelo número 177 entre estos dos colosos del fútbol español, y donde el club blanco ha salido victorioso en la gran mayoría de duelos entre ambos conjuntos, con un total de 91 ocasiones, por las 41 de los rojiblancos y 44 empates. Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid no solo comparten una historia de rivalidad, sino que a lo largo de sus años de historia han intercambiado jugadores que han vestido ambas camisetas. Descubre los futbolistas que han vestido la camiseta del Atlético y Real Madrid.
El Real Madrid y Atlético de Madrid, a lo largo de sus más de 123 y 122 años de historia, han compartido hasta un total de 49 jugadores que se han enfundado la camiseta blanca y la rojiblanca, destacando figuras de la talla de Thibaut Courtois, Marcos Llorente, Juanfran Torres, Álvaro Morata, los más actuales, o históricos como el mismísimo Santiago Bernabéu, Valderrama, Hugo Sánchez, Santiago Solari, Raúl González, Caminero o Esnaíder, entre otros. Cabe destacar que el primero en vestir ambas camisetas fue, en 1903, año de la fundación del Atlético de Madrid, Arana, mientras que el último ha sido Sergio Reguilón, jugador en activo que se encuentra sin equipo. A continuación, os detallaremos la lista completa de futbolistas.
- Sergio Reguilón
- Marcos Llorente
- Álvaro Morata
- Thibaut Courtois
- Juanfran Torres
- José Antonio Reyes
- José Manuel Jurado
- Santiago Solari
- Rodrigo
- García Calvo
- Esnáider
- Joaquín Parra
- Paco Llorente
- Hugo Sánchez
- Losada
- Ramón Grosso
- Pérez Payá
- Montejano
- Pazos
- Luis Martín
- Fernández Pacheco
- Pacheco
- Bracero
- Luis Miranda
- Luis Marín
- Ipiña
- Losada
- Ordoñez
- Gómez
- Valderrama
- Ochandiano
- Luis Olaso
- Cosme
- Lazcano
- Triana
- Rubio
- Moraleda
- Medina
- Mengotti
- González
- Martínez
- Sansinenea
- Caruncho
- Belaunde
- Gomar
- Santiago Bernabéu
- Cárcer
- Juantorena
- Arana
Dónde ver el derbi Atlético-Real Madrid
El primer derbi de la temporada 2025-2026 se disputará en el estadio Metropolitano, ante aproximadamente 70.000 espectadores, este sábado 27 de septiembre, a partir de las 16:15 horas. Los seguidores que no puedan acudir al feudo rojiblanco para disfrutar del partido de la jornada podrán observarlo a través de DAZN, cadena que se encargará de retransmitir la previa del choque, el encuentro y el post-partido en su canal de TV y apps disponibles. Además, en la web de OkDiario también podrás disfrutar minuto a minuto de todos los comentarios del derbi madrileño.
Un duelo que estará marcado sobre todo por el último choque entre ambos conjuntos, donde el Real Madrid consiguió eliminar al Atlético de Madrid de los octavos de la UEFA Champions League tras una tanda de penaltis polémica por un doble toque de Julián Álvarez, que fue clave para el devenir de la eliminatoria y el pase a cuartos de la competición del conjunto blanco.