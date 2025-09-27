Atlético-Real Madrid: ¡Qué derbi!

Madrid, la capital de España, subirá pulsaciones a las 16:15 horas cuando Atlético de Madrid y Real Madrid se vean las caras en un nuevo derbi capitalino que se celebrará en el estadio Metropolitano. Rojiblancos y blancos se enfrentan en el que será el primer duelo entre equipos madrileños de la temporada. Un choque al que los de Simeone llegan en una situación delicadísima, a nueve puntos de los blancos -y, por lo tanto, del líder-, mientras que los de Xabi Alonso cuentan todos sus partidos por victorias.

El derbi que se vislumbraba a principio de curso como un duelo en la cumbre se ha transformado en uno de supervivencia para el Atlético y despegue definitivo para el Real Madrid. A los blancos les han llegado antes los resultados que el juego, mientras que en el Atlético no termina de aterrizar ni lo primero ni lo segundo. Apenas dos victorias en lo que va de curso y la última, de manera agónica. Simeone llega necesitado de un trampolín en forma de triunfo y con incógnitas en la alineación del Atlético.

Todas en el eje, tanto de la defensa como del centro del campo. ¿Hancko al lateral o como central? ¿Koke o Gallagher? Se espera que Hancko ocupe el lateral zurdo y Lenglet forme pareja de centrales con Le Normand, mientras que el inglés ganaría enteros ante el capitán. En cualquier caso, el estandarte rojiblanco se llama Julián y apellida Álvarez. En apenas unos días ha revertido su situación. Ha pasado de aquel «siempre a mí», cuando Simeone le sustituyó en Mallorca pese a necesitar marcar, a fundirse con el Cholo en un abrazo eufórico.

Del cisma a respirar. Sus tres goles fueron un balón de oxígeno para todos. Para el Atlético, para Simeone, para el propio Julián y para una afición que ahora ve con más optimismo el derbi capital. El delantero ha recuperado la sonrisa. Es la luz que más brilla en el Atlético, una de las pocas, dicho sea de paso. Hasta el mencionado hat-trick contra el Rayo apenas sumaba un gol y más cruces que caras tras ser sustituido en momentos clave de tres partido.

Contra Espanyol, Alavés y Mallorca y en todos con la necesidad colchonera de ver puerta. Así lo consideró un Simeone que reivindicó a su compatriota en cada comparecencia posterior. «Es el mejor jugador que tenemos y debemos cuidarlo para que esté en el Atlético mucho tiempo», explicó. Julián sabe de qué va esto del derbi. La temporada pasada, el curso de su puesta en escena, silenció al Bernabéu con un golazo en Champions y un penalti anotado en Liga a lo panenka. Nadie olvida su famoso doble toque. Este sábado vuelve al lugar de los hechos. En el Metropolitano, contra el Real Madrid y con la condición de estandarte.

Un Madrid al alza

El Real Madrid aterriza en el Metropolitano, donde no gana desde hace tres temporadas, en claro ascenso futbolístico. Cada partido de los de Xabi Alonso es mejor que el anterior, algo que saben y preocupa notablemente en el vestuario del Atlético de Madrid. Los de Simeone son plenamente conscientes de que el compromiso colectivo de este Real Madrid es tremendamente superior al de la temporada pasada, lo que lo convierte en un equipo mucho más complicado de doblegar.

El Real Madrid todavía tiene margen de mejora, y Xabi Alonso no lo esconde, pero también es una realidad que los blancos están demostrando ser un equipo tremendamente sólido, al que cuesta mucho generarle ocasiones y, por lo tanto, derrotarle.

La duda de Bellingham

A Jude Bellingham le ha faltado, en principio, una semana para poder ser titular en el derbi contra el Atlético de Madrid. El inglés ha acortado plazos para volver antes de lo esperado: ha jugado ante el Marsella y frente al Levante, pero no ha llegado a tiempo para disputar el derbi desde el inicio. La exigencia del encuentro es mayúscula, aunque el plan de Xabi Alonso es que tenga un papel importante a lo largo del duelo.

El que sí será titular es Vinicius Júnior, que firmó un gran partido contra el Levante el pasado martes. El brasileño asumirá el protagonismo en la banda izquierda, mientras que por el costado diestro del ataque madridista formará Franco Mastantuono.

Atlético-Real Madrid: posibles onces