Resultado y cómo va el Atlético de Madrid – Real Madrid hoy: resumen y goles del partido de LaLiga (4-2)

Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en directo en el Metropolitano hoy, sábado 27 de septiembre desde las 16:15 horas. Primer derbi madrileño de la temporada, primer gran choque liguero para ambos conjuntos. Los colchoneros han comenzado el curso con más sombras que luces y necesita una gran bombona de oxígeno en este derbi. Por su parte, el conjunto madridista quiere continuar con su gran inicio liguero, con pleno de victorias. Desde DIARIO MADRIDISTA puede seguir online gratis el Atlético de Madrid – Real Madrid con el resultado, goles y todo lo que pase en el partido en directo.

Atlético – Real Madrid, en directo

A qué hora es el Atlético de Madrid – Real Madrid

La Liga ha programado este vibrante Atlético-Real Madrid para el sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas (15:15 en Canarias). Se espera un ambiente de gala y máxima puntualidad para que el balón eche a rodar sin incidentes en el feudo colchonero.

Dónde ver el Real Madrid hoy online y por TV

El Atlético – Real Madrid se podrá seguir en directo a través del canal DAZN, operador que posee en exclusiva parte de los derechos televisivos del campeonato nacional. Para verlo será necesario estar suscrito a la plataforma.

Además, DAZN ofrece la posibilidad de disfrutar el partido en streaming mediante su app, disponible en móviles, tablets, Smart TV y también a través de su web oficial para ordenadores.

Dónde escuchar por radio el partido del Real Madrid

Quienes no puedan verlo en directo tendrán la opción de escucharlo por radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la SER, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para narrar en vivo cada acción del derbi madrileño de la jornada 7.

¿Dónde se juega el derbi madrileño?

El partido se disputará en el Estadio Metropolitano, en el distrito madrileño de San Blas–Canillejas. Con capacidad para 70.000 espectadores, es la casa del Atlético desde 2017 tras dejar el Vicente Calderón y será una de las sedes del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos. Se espera un lleno absoluto.

Quién es el árbitro del Atlético – Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas para dirigir el encuentro. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado principal si es necesario que acuda al monitor de la banda para tomar una decisión.