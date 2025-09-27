Convocatoria del Atlético: Sorloth regresa y Simeone tiene tres bajas

La convocatoria del Atlético para recibir al Real Madrid en el derbi madrileño es como el algodón, no engaña. Simeone vuelve a contar con Sorloth, que se ausentó del partido contra el Rayo por su expulsión ante el Mallorca, pero no recupera a ninguno de los tres lesionados. Almada, Cardoso y Giménez continúan sin entrar en la lista de convocados.

El argentino se ha ausentado en lo últimos partidos por la lesión que sufrió durante el pasado parón de selecciones, el estadounidense no se ha recuperado de su esguince de tobillo y el uruguayo ultima su recuperación de manera progresiva. La cara es la vuelta de Sorloth, que permite al Cholo contar con otro registro ofensivo, aunque el noruego anda desconectado en el inicio liguero.

El Atlético se ejercitó el pasado viernes en la segunda y última sesión de entrenamiento antes del derbi contra el Real Madrid. Apenas habrán transcurrido 64 horas desde los de Simeone abandonaran el Metropolitano tras vencer al Rayo y regresen a él para recibir a los de Xabi Alonso. Ahí es nada. Los blancos cuentan con un día más de descanso al haber jugado su anterior jornada el martes.

Los nueve puntos que separan a Atlético y Real Madrid convierten el derbi en una final para los rojiblancos. Un partido de supervivencia para ellos. «Normalmente cuando empiezan los partidos no influye la distancia en la clasificación. Después, en el correr del partido, la calidad de un equipo puede hacer que caiga de su lado. Por eso llevan seis victorias. Va a ser un partido bastante trabado en el medio, donde la circulación y transiciones van a ser determinantes», dice Simeone.

Convocatoria del Atlético para el derbi