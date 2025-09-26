Alberola Rojas, cliente de Negreira Jr. durante dos años, dirigirá el derbi madrileño

Javier Alberola Rojas será el árbitro que dirigirá el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano este sábado desde las 16:15 horas. La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial las designaciones arbitrales de los partidos de este fin de semana y en el partido de la jornada, en el esperado derbi madrileño entre colchoneros y merengues, el colegiado ciudadrealeño será el encargado de impartir justicia… para agravio madridista.

Junto a Alberola Rojas (Ciudad Real, 1991) estarán en Del Cerro Grande en la sala del VAR y Pizarro Gómez con el control del AVAR. Pero lo que realmente preocupa en el entorno madridista es la relación del manchego con el caso Negreira. Cabe recordar que éste árbitro es uno de los que durante su periplo en la máxima categoría del fútbol español, donde dirige partidos desde 2017, abonó la friolera de 7.400 euros en total, en 13 pagos, por los servicios de coach que imparte Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira.

Alberola Rojas fue la pasada temporada galardonado como mejor árbitro de la Liga por parte de la RFEF, precisamente en el año que dio el salto internacional y comenzó a dirigir partidos europeos. El natural de Ciudad Real debutó en Primera División en 2017 y es graduado en Psicología por la Universidad Isabel I.

Tan solo en Primera División, Alberola Rojas ha dirigido un total de 153 partidos de Liga. Este curso fue el árbitro principal del Girona-Rayo Vallecano que finalizó 1-3, y del Sevilla-Elche, que acabó con empate, 2-2. Su ascenso fue meteórico, tras dos temporadas en Segunda B dio el salto a la Segunda División en 2015. Otros dos años en la categoría de plata le fueron suficientes para ascender a la élite. Ha dirigido también 32 partidos de Copa del Rey, un encuentro de promoción a Segunda, otro a Primera y una de permanencia en Segunda B. Este pasado curso fue su estreno en Europa dirigiendo dos partidos de Conference League y otro de la fase de clasificación de la Champions League.

Alberola Rojas sabe lo que es un derbi

A lo largo de su trayectoria en la élite, Alberola Rojas ha dirigido dos derbi madrileños, el primero el 3-1 que logró el Atlético de Madrid en el Metropolitano en Liga en la temporada 23-24. Ese mismo año dirigió también las semifinales de la Supercopa de España, donde tras una prórroga el Real Madrid accedió a la final con un 5-3 final.

En estos años en la élite ha dirigido más partidos del Atlético de Madrid, 18, que del Real Madrid, 16. El balance de los colchoneros es de 10 partidos ganados, 4 empates y otras 4 derrotas. Por su parte, el conjunto merengue ha logrado mayor rédito, 11 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ha mostrado hasta la fecha 23 amarillas y una roja a los rojiblancos y 21 amarillas y una roja a los blancos.

Alberola Rojas fue el mismo colegiado que, en la pasada edición de la Copa del Rey, miró hacia otro lado cuando el portero de la Real Sociedad Álex Remiro dio un manotazo en el área durante un córner a Jude Bellingham. La acción no fue sancionada por el colegiado ni revisada por el VAR…