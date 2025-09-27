Xabi Alonso: «No olvidaremos esta dura derrota, estamos dolidos»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid en el derbi que enfrentó a los blancos con el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los blancos perdieron por 5-2 ante los de Simeone en un encuentro donde los rojiblancos fueron mejores que los madridistas.

Xabi Alonso no escurrió el bulto y reconoció los errores del equipo: «Ha sido un gran partido. No hemos jugado bien, ni colectiva ni individualmente. Estamos en una fase de construcción. Esta es la primera derrota y hay que sacar conclusiones, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como la afición. Duele».

Sobre la falta de intensidad: «Es un daño positivo para el futuro. No hemos entrado bien. Ha sido un mal partido en general». También analizó la titularidad de Bellingham: «Necesitamos a todos. Jude es fundamental. No hemos conseguido entrar hasta ahí. Sin él éramos muy perdedores en los duelos. Nos han empujado y no hemos sabido sobreponernos. Las decisiones, a posteriori, las analizaremos, pero sacaremos cosas. No olvidaremos esta dura derrota. Duele, pero esto es un proceso. Hoy no hemos dado el nivel y tenemos que ser críticos. Hay que analizar el porqué e intentar mejorar. Esto es de sacar conclusiones y lo haremos».

«Lo que más me preocupa es el porqué nos ha faltado esa intensidad. No hemos competido lo suficiente. Tendremos que subir el nivel, es lo que nos va a tocar», comentó. También habló del enfado de Mastantuono: «Ha sido muy claro lo que pasaba y la frustración de Franco es por no haber estado al nivel. Nos tiene que doler y debemos utilizarlo de manera positiva».

Xabi continuó muy autocrítico: «Es lo que nos toca, no quiero comparar. Esta es la primera derrota de la temporada y es dolorosa. Ahora hay que ver lo que tenemos que hacer. Estamos empezando la temporada en Liga y en competiciones diferentes. Este no es el nivel que queremos dar».

Sobre la diferencia entre la primera y la segunda parte, comentó lo siguiente: «Hablamos de empezar un partido nuevo en el descanso. El juego no estaba siendo bueno. No hemos sabido competir. Nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más».

También habló de la falta de energía y concentración: «Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y que nos faltaba ritmo en todo». Para finalizar, se refirió a la falta de hambre: «No estamos contentos con lo que hemos jugado hoy. No queremos olvidar de dónde veníamos, pero cuando haces cosas que no están en la línea te pueden hacer volver al camino correcto. Estamos empezando y estamos progresando. Cómo reaccionamos va a ser lo importante. Eso dirá mucho de cómo somos capaces de crecer. No seríamos inteligentes si no sacamos lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy».