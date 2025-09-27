El Real Madrid de Xabi todavía no es grande

El Real Madrid de Xabi Alonso todavía no es grande. Sí lo es el escudo, el club, la institución, pero no este equipo, que en el Metropolitano naufragó como hacía tiempo que no se recordaba en un derbi. Los blancos no estuvieron a la altura en ningún momento, se mostraron tremendamente inferiores al Atlético de Madrid y llegar a remontar el primer gol de los de Simeone fue un simple espejismo.

Los blancos aterrizaron en el Metropolitano líderes e invictos, con la sensación de que Xabi Alonso estaba construyendo un equipo, pero a las primeras de cambio, en el primer gran test, todo saltó por los aires. Cinco goles de un Atlético de Madrid que pudieron ser más ante un Real Madrid que, como reconoció el propio Xabi Alonso, no estuvo a la altura de lo que exigía el derbi en ningún momento.

Xabi Alonso salió a rueda de prensa valiente, como es él. Sin escurrir el bulto y reconociendo el papelón que tanto él como sus jugadores habían firmado minutos antes sobre el césped del Metropolitano. Pero, como en las victorias, el principal responsable es un entrenador que quiere hacer un Real Madrid de autor.

El Real Madrid se rompió en el Metropolitano. Toda su fortaleza se vio sepultada por las ganas de un Atlético de Madrid que expuso todas las carencias de un equipo en clara construcción, pero al que también se le debe recordar que en los dos partidos grandes —contra el PSG y ante los rojiblancos— fue goleado.

Tocar lo que funciona

Xabi Alonso decidió tocar lo que estaba funcionando y el equipo dejó de funcionar. Era de esperar. Suele pasar. El vasco dio entrada a Jude Bellingham en el once titular, sacó del equipo a Mastantuono y el equilibrio de los partidos anteriores se fue al garete. Esto no quiere decir que Jude no vaya a ser titular en este Real Madrid —evidentemente será uno de sus líderes—, pero el error recae en que, posiblemente, a este encuentro el inglés llegó demasiado pronto. En el vestuario reconocía que le faltaba una semana, aunque prefirieron apostar y no salió bien.

Tampoco estuvo acertado Xabi en la reacción. Tras el 3-2, el técnico decidió hacer cambios y nada funcionó. Sacó del terreno de juego a Carvajal, dejó a Huijsen y Carreras —que estaban naufragando en el derbi—, para poner a un Asencio superado desde el primer minuto por Julián Álvarez, de central primero y de lateral derecho después, y retrasar a Tchouaméni al centro de la defensa. No fue una solución que arreglara el desaguisado de un Real Madrid a la deriva.