El Atlético activa el modo Champions: partido clave ante el Eintratch

El Atlético activa el modo Champions ante el trascendental partido de mañana frente al Eintratch en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los resultados de la primera jornada obligan a los rojiblancos a sumar los tres puntos para no quedar descolgados. Enfrente tendrán al equipo más loco del mundo en estos momentos, los alemanes de Dino Toppmoller, que llevan un balance de 14 goles a favor y 9 en contra en los tres últimos encuentros, el más reciente un 4-6 ante el Borussia de Moenchengladbach.

El Eintratch ganó 5-1 al Galatasaray turco en la primera jornada, lo que le convierte en el primer líder de la fase de grupos. Su diferencia de +4 es un tesoro para los alemanes, que son cuartos en la Bundesliga y que vienen al Metropolitano dispuestos a meterle un zarpazo a un Atlético que en la tercera jornada deberá visitar al Arsenal, lo que le obliga a sumar de a tres el martes si no quiere empezar a tener problemas no ya para entrar en el top 8, sino incluso para clasificarse, ya que su grupo es muy complicado.

Las cuentas del Atlético pasan por sumar los doce puntos en el Metropolitano ante Eintratch, Saint Gilloise, Inter y Bodo Glimt. Todo lo que no sea eso le obliga a puntuar en las tres salidas que le quedan, tras haber perdido en Anfield, y que no son precisamente fáciles, ya que tras visitar al Arsenal toca jugar en Holanda ante el PSV y en Turquía ante el Galatasaray, dos equipos que perdieron en la primera jornada.

La buena noticia a nivel deportivo es el regreso a la dinámica de grupo de Thiago Almada, aunque no se le espera hasta después del parón de selecciones de la próxima semana porque el cuerpo técnico quiere ir con cuidado y, además, quiere evitar que si le hace jugar demasiado pronto la selección argentina quiera tirar de él y su situación física se complique aún más.