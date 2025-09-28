El Atlético, ante el equipo más loco del mundo

Al Atlético le espera el martes en el Metropolitano el que seguramente es el equipo más loco del mundo en estos momentos, el Eintratch de Frankfort, una máquina de marcar goles y de encajarlos. En los tres últimos partidos ha conseguido 14, pero ha recibido 9, los cuatro más recientes ayer mismo en el campo del Borussia de Moenchengladbach, en un partido que dominaba 0-6 en el minuto 47, pero que acabó 4-6 con el pitido final.

El equipo que dirige Dino Toppmoller, cuarto actualmente en la Bundesliga, debutó en la Champions por la puerta grande endosándole cinco goles al Galatasaray en su estadio, con un gran partido de Jonathan Burkardt, que a sus 25 años pelea por llegar al Mundial con Alemania, y que fue autor de dos tantos. Por cierto, que los turcos se adelantaron 0-1 en el marcador y se las prometían muy felices hasta que se les vino encima un verdadero ciclón.

El Eintratch vendió este pasado verano a Hugo Ekitiké al Liverpool por 95 millones de euros y ha invertido el dinero en jóvenes valores que le están dando un resultado espectacular. 25 millones pagó al Mainz por el antes mencionado Burkardt, que lleva dos goles en Liga y dos en Champions, y 21 más invirtió en el japonés Ritsu Doan, que llegó del Hamburgo, aunque su estrella es el mediocampista internacional sueco Hugo Larsson, con un valor de mercado de 40 millones de euros.

Su entrenador viene de la escuela de Nagelsmann, a quien acompañó tanto en el Leipzig como en el Bayern. Ésta es su tercera temporada en Frankfurt y es hijo del que fuera delantero del Kaiserlautern Klaus Toppmoller, que llamó a su su primogénito Dino en honor a Dino Zoff, portero de la selección italiana

.Los números del Eintratch auguran no sólo un partido divertido el martes en el Metropolitano, sino también una verdadera.l lluvia de goles: 4-1 al Werder Bremen para arrancar la Bundesliga, 1-3 en el campo del Hoffenheim, 3-1 derrota en Leverkusen, 5-1 al Galatasaray, 3-4 tropiezo en casa ante el Union Berlín y 4-6 ayer en el estadio del Borussia de Gladbach. En total 22 goles marcados y 14 encajados en apenas seis partidos oficiales. Todo un festival.