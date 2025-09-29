Simeone esquiva un castigo severo y le cae un partido tras enzarzarse con un aficionado del Liverpool

El Atlético de Madrid ya conoce la sanción a Diego Pablo Simeone tras su expulsión en Anfield. El técnico argentino acabó expulsado por enzarzarse con un aficionado de la grada a escasos centímetros después de que le insultase y se riese de él a raíz del gol de la victoria de Virgil Van Dijk. Una derrota ante el Liverpool que le dolió mucho e hizo que perdiera los papeles hasta tal punto de que no estará este martes ante el Eintracht.

A pesar de tratarse de una acción extradeportiva, la UEFA ha decretado el castigo de solo un partido de suspensión. Es decir, Simeone solo se perdería el partido ante el conjunto alemán y sí estaría en el banquillo para enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta en el Emirates Stadium. Una buena noticia para el conjunto rojiblanco, que ha encontrado el buen camino tras un mal arranque de temporada después de golear en el derbi ante el Real Madrid.

Nelson Vivas sustituirá a Simeone

Sin embargo, la derrota ante los ‘reds’ hace que el Atlético se vea obligado a sumar tres puntos con Nelson Vivas, segundo técnico del Cholo, al frente del equipo y contra un rival que es el actual líder de la clasificación (goleó 5-1 al Galatasaray).

«Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien. Pero de la misma manera que peleamos contra el racismo y los insultos, también hay que mirar lo que pasa detrás de los banquillos, no es fácil recibir insultos todo el partido. Un aficionado me estuvo insultando todo el partido, me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona», explicó Simeone después del incidente. Actualmente, el Atlético es vigesimotercero en la clasificación y buscará la primera victoria europea sin su líder.