Simeone: «Cuando empiece el partido contra el Eintracht ya nadie se acordará del derbi»

Sin apenas tiempo para digerir la histórica manita endosada al Real Madrid, el Atlético ya cambia de tercio. Es lo que tiene el fútbol, que el presente dura un suspiro, lo que verdaderamente importa es lo que está por venir. La siguiente estación de los rojiblancos es ante el Eintracht de Frankfurt en el andén de la Champions, competición que se estrena este curso en el Metropolitano. Los de Simeone, que no se sentará en el banquillo por sanción, necesitan una victoria ante la difícil salida contra el Arsenal y para olvidarse de la derrota en Anfield con el Liverpool.

«Cada partido es distinto al otro. Intentamos seguir la línea ascendente, dependerá de la fe y el trabajo. Lo mejor es poder representarlo dentro del campo, esperemos que podamos realizarlo ante el Eintracht. Hay un camino a recorrer con dificultades, como en la vida. El camino que queda por delante es enorme y tendremos situaciones buenas y otras en las que tendremos que estar fuertes para enfrentar el campeonato», explicó Simeone.

El Cholo, que todavía no tiene definido en su cabeza el once titular del Eintracht, o al menos eso dice, se reivindica tras las críticas recibidas a principio de temporada. «Me siento un afortunado y estoy agradecido por el lugar que tengo y por el apoyo de los dirigentes. Ha habido gente que ya no está en el cuerpo técnico que me han ayudado un montón. Hs venido gente nueva que también sigue esa línea. Y gracias a los jugadores que me permiten representar lo que pienso sobre el fútbol. Sin ellos es imposible», detalló.

Simeone ya da carpetazo al derbi y se centra en lo que viene. El fútbol no tiene memoria. «Teníamos que ganar el partido que nos tocó ganar y lo hicimos de la mejor manera. Necesitábamos los dos días que tuvimos. Tenemos que estar fuertes para lo que viene. Nadie se acordará del derbi cuando empiece el partido del martes. Nadie se acuerda de lo que ha pasado. Tenemos que trabajar, tener fe y creer en lo que hacemos».

El Cholo remarcó dos momentos, ante Rayo y Real Madrid, claves para el cambio de resultados rojiblancos. «Del sábado y del miércoles. En los dos partidos íbamos perdiendo 1-2 cuando no estábamos haciendo las cosas como para ir así. El equipo tuvo la capacidad de levantarse para ganar los dos partidos El empate en ambos encuentros fue determinantes. Y a partir de ahí vinieron los golazos de Julián Álvarez», finalizó Simeone.