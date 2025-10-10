El PSOE condiciona su apoyo a la subida de la ecotasa balear a mantener la Ley de Memoria Democrática

El PSOE ha registrado la mañana de este viernes 46 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General celebrado esta semana en el Parlament, entre las que destacan subir el impuesto de turismo sostenible (ITS) para dedicarlo a vivienda pública, gravar los rent a car y mantener la Ley de Memoria Democrática autonómica.

Los socialistas, en un comunicado, han confiado en que buena parte de estas propuestas reciban el apoyo del PP atendiendo a la posición manifestada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el debate.

Una de las medidas propuestas por el PSOE, y que ya fue adelantada por su portavoz, Iago Negueruela, es incrementar el ITS en dos euros durante los meses de verano, tal y como planteó hace un año el Ejecutivo, y revertir esta subida en la construcción de vivienda pública.

También han puesto sobre la mesa un impuesto sobre los vehículos no matriculados en Baleares, muy vinculados al negocio de los rent a car, y aplicar la limitación de entrada de vehículos durante el verano en Mallorca y Menorca del mismo modo que ya se hace en Ibiza y Formentera.

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha pedido este viernes al PSIB «altura de miras» y que no lleve al Parlament su propuesta de subida del ITS para que sea debatida, a instancias del Ejecutivo, en las mesas del Pacto por la Sostenibilidad que tienen arrancar este mes de octubre y que son «el foro adecuado».

En la rueda de prensa posterior, Estarellas, actuando este viernes como portavoz, ha reconocido sin embargo que no sabe si el Govern llevará la propuesta de modificar la tasa turística en las primeras mesas que está previsto que, dentro de la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad, arranquen este mes o en las siguientes.

«Es ahí donde se tiene que debatir, el Govern no maneja otro escenario», ha insistido, en línea con lo apuntado por la presidenta Prohens en el Debate de Política General, cuando los socialistas dieron a conocer la propuesta.