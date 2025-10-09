El Govern balear lamenta «el año perdido» con la subida de la ecotasa por las idas y venidas de Negueruela

Fuentes próximas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, han desvelado a OKBALEARES la sensación de un año perdido en la aplicación de la subida de la ecotasa por culpa de las idas y venidas del PSOE de Iago Negueruela. Las mismas fuentes aseguran que el incremento de dos euros más por día y personas en los meses de junio, julio y agosto que propuso Prohens hace un año ya se hubieran aplicado este verano. No se tramitó por las negativas de Vox y del PSOE. Ahora los socialistas proponen exactamente el mismo texto que rechazaron hace un año.

En el Consolat de Mar, sede del Govern que preside Marga Prohens (PP), queda la sensación de que «se ha perdido un año con todo lo que ello conlleva de ingresos y de efecto para la contención turística», según han confirmado fuentes muy próximas a Prohens a OKBALEARES.

El PSOE se ofreció este miércoles al Govern para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, impulsar un impuesto a los vehículos vacacionales y prohibir por ley todos los pisos turísticos como parte de una batería de propuestas legislativas.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, no tuvo ningún reparo en admitir abiertamente que ahora propone exactamente lo mismo que rechazó hace un año: «Es su propuesta, la puede pactar aquí y ahora. Si la quiere aprobar, diga que sí», explicando que la propuesta pasa por subirlo dos euros en los meses de junio, julio y agosto y una bonificación a los deportistas de las islas y los colectivos ya existentes. «Si la quiere aprobar, sólo tiene que votar a favor. Y si no, pues deje de intentar engañar a la ciudadanía», dijo retando a Prohens.

Igualmente, el PSOE ha recuperado la propuesta del Ejecutivo autonómico de crear un nuevo impuesto para vehículos que no están matriculados en Baleares.

Prohens ha anunciado que la propuesta socialista se llevará a la Mesa de Diálogo Social y Pacto por la Sostenibilidad: «Su propuesta es una más, usted no es más que nadie y su propuesta se debatirá en la Mesa y en el Pacto por la Sostenibilidad», ha señalado.

Fuentes del entorno de Marga Prohens han asegurado a OKBALEARES que es posible que se esté más cerca ahora que hace un día del incremento de la ecotasa en Baleares. Sin embargo, reina la desconfianza: «Si se llega a tramitar, no aceptaremos una sola modificación de la propuesta que el PP defendió hace un año».