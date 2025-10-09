El socialista Negueruela copia a Prohens la propuesta de subida de la ecotasa que rechazó hace un año

El PSOE se ha ofrecido este miércoles al Govern para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ‘ecotasa’, impulsar un impuesto a los vehículos vacacionales y prohibir por ley todos los pisos turísticos como parte de una batería de propuestas legislativas. Se trata exactamente la misma propuesta que lanzó Marga Prohens hace un año en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y que no se tramitó por falta de acuerdo con Vox. El PSOE resucita el mismo texto del PP un año después.

Hace un año, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció su intención de modular la ecotasa en Baleares. el plan era subir dos euros diarios durante los meses de junio, julio y agosto, con bonificación posterior parta los residentes. Fracasó en su intento porque Vox rechazó la propuesta.

La subida de la ecotasa no se llegó a tramitar en el Parlament porque el portavoz socialista, según ha desvelado Prohens en la Cámara autonómica, dijo «no» al proyecto en el despacho del consejero de Turismo, Jaume Bauzá.

La subida de la ecotasa ya no ha figurado este año en los anuncios de proyectos de Prohens en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Sin embargo, y por sorpresa, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha anunciado: «Es su propuesta, la puede pactar aquí y ahora. Si la quiere aprobar, diga que sí», ha afirmado, explicando que la propuesta pasa por subirlo dos euros en los meses de junio, julio y agosto y una bonificación a los deportistas de las islas y los colectivos ya existentes. «Si la quiera aprobar, solo tiene que votar a favor. Y si no, pues deje de intentar engañar a la ciudadanía», ha indicado.

Igualmente, el PSIB ha recuperado la propuesta del Ejecutivo autonómico de crear un nuevo impuesto para vehículos que no están matriculados en Baleares. «Les parecía buena idea cuando lo anunciaron con un power point, ahora tiene la letra de la ley ya escrita por nosotros», ha señalado.

«Ni esta propuesta para vehículos de fuera, ni la subida de ITS, son suficientemente ambiciosas para nosotros, pero sí son las que usted dijo que estaba dispuesta a aprobar. El PSOE, como le hemos dicho, está en las soluciones», ha añadido.

Las palabras de Negueruela han tenido respuesta inmediata de Prohens quien ha anunciado que la propuesta socialista se llevará a la Mesa de Diálogo Social y Pacto por la Sostenibilidad: «Su propuesta es una más, usted no es más que nadie y su propuesta se debatirá en la Mesa y en el Pacto por la Sostenibilidad», ha señalado.

Fuentes del entorno de Prohens han asegurado a OKBALEARES que es posible que se esté más cerca ahora que hace un día del incremento de la ecotasa en Baleares. Sin embargo, reina la desconfianza: «Si se llega a tramitar, no aceptaremos una sola modificación de la propuesta que el PP defendió hace un año».