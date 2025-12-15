Grupo DIA acelera la transformación de su red de tiendas en España con una inversión de 125 millones de euros hasta 2029 destinada a la descarbonización de equipos de frío en tiendas y almacenes.

Esta medida permitirá reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia operativa de la compañía en el marco de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-25.

El plan de descarbonización, que comenzó su ejecución en 2024, ha permitido actualizar los sistemas de refrigeración en 396 tiendas de la cadena de supermercados. De este total, 267 establecimientos se han renovado únicamente durante 2025, lo que supone un cumplimiento acelerado del objetivo marcado para el primer semestre del año.

Reducción de emisiones

La iniciativa forma parte del segundo pilar del Plan Estratégico 2025-29 de la compañía, denominado Creciendo cada día, que integra los planes de expansión de la red de tiendas y de optimización logística. Con esta medida, DIA prevé minimizar las fugas de gases fluorados y avanzar decisivamente hacia su objetivo de reducir en 2030 las emisiones de Alcance 1 y 2 un 42% respecto a 2020.

Este compromiso se alinea con la trayectoria de 1,5 °C del Acuerdo de París y con la nueva regulación europea sobre gases fluorados, que establece restricciones progresivas. El Reglamento (UE) 2024/573, que entró en vigor en marzo de 2024, prohíbe el uso de gases fluorados con alto potencial de calentamiento atmosférico en operaciones de mantenimiento a partir de 2025.

Centros logísticos avanzados

Actualmente, el 55% de los centros logísticos de DIA España están descarbonizados en frío, incluyendo las instalaciones de Illescas (Toledo) y Dos Hermanas (Sevilla).

El centro de Illescas marcó el estándar medioambiental para toda la red desde su inauguración en 2022, siendo una instalación con certificado Breeam que cuenta con parte de su consumo energético cubierto por su propia instalación fotovoltaica en la cubierta.

Siguiendo este modelo, DIA inauguró en mayo de 2025 su nueva plataforma logística en Dos Hermanas, también certificada por Breeam, e iniciará la operación de su nuevo centro de León en 2026. Estas instalaciones incorporan las últimas tecnologías en descarbonización de equipos de frío para garantizar la máxima eficiencia energética.

Economía circular

Además, en la actualidad nueve de sus 11 centros cuentan con el sello Residuo Cero que otorga Saica Natur en colaboración con TÜV SÜD como entidad verificadora. Este reconocimiento certifica que estos centros logísticos minimizan al máximo la generación de residuos y maximizan la reutilización y el reciclaje de materiales.

La descarbonización de los equipos de frío se enmarca dentro del tercer eje de su plan estratégico, centrado en el cuidado del entorno natural. Este plan incluye tres compromisos principales: el análisis del proceso de descarbonización del negocio y de la cadena de suministro, incrementar la reciclabilidad de los envases y seguir reduciendo el desperdicio alimentario.

Regulación europea

La nueva normativa europea sobre gases fluorados establece una reducción progresiva en la comercialización de hidrofluorocarburos (HFCs) del 79% en 2030 respecto a niveles de 2009-2012. A partir de 2025, se prohíbe el uso de gases fluorados vírgenes con potencial de calentamiento atmosférico superior a 2.500 en equipos con una carga inferior a 40 toneladas de CO₂ equivalente.

Esta regulación obliga a las empresas del sector de la distribución a acelerar la transición hacia sistemas de refrigeración más sostenibles. DIA anticipa estos cambios normativos con su ambicioso plan de inversión en descarbonización, que le permitirá cumplir con las exigencias medioambientales y mantener la competitividad de su red de tiendas.

Plan de Sostenibilidad

El Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-25 Cada día cuenta es el resultado de un año de trabajo en el que se involucró a todas las áreas del negocio de DIA. La estrategia se diseñó tras realizar encuestas a más de 8.000 personas entre sus grupos de interés: clientes, empleados, franquiciados, proveedores y otros stakeholders de relevancia para el negocio.

El plan se estructura en cuatro ejes de actuación: desarrollo de la economía local, impulso de una cultura diversa e inclusiva, cuidado del entorno natural y tracción de una cadena de valor más sostenible. La descarbonización de equipos de frío constituye una de las iniciativas clave dentro del tercer eje dedicado al cuidado del entorno natural.

Inversión en eficiencia

La inversión de 125 millones de euros hasta 2029 representa un compromiso firme de DIA con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Esta apuesta por la descarbonización no sólo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejorará la eficiencia energética de los establecimientos y reducirá los costes operativos a largo plazo.

Los nuevos sistemas de refrigeración incorporan tecnologías avanzadas que minimizan las fugas de gases fluorados y utilizan refrigerantes con menor impacto ambiental. Esta modernización permitirá a DIA mantener la cadena de frío de sus productos alimentarios con un impacto medioambiental significativamente reducido, garantizando la calidad de los productos para sus clientes.