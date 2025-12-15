Un informe médico determinará si el conductor del atropello mortal de Palma sufrió un ictus

La investigación del trágico atropello ocurrido en el Coll d’en Rabassa, en Palma, continúa avanzando para esclarecer las causas que provocaron que un turismo acabara arremetiendo contra una coche estacionado y éste segando la vida de una niña de tan sólo tres años. Los investigadores centran ahora una parte clave de sus esfuerzos en determinar si el conductor del vehículo sufrió algún tipo de episodio médico repentino, como un ictus, que le hiciera perder el control del coche segundos antes del impacto.

Según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, será un informe médico el que resulte determinante para confirmar o descartar esta hipótesis. El conductor, un hombre español de alrededor de 50 años, ha sido sometido a diversas pruebas médicas tras el siniestro para comprobar si padeció una indisposición grave en el momento del atropello.

De forma paralela, agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma toman declaración a varios testigos presenciales que se encontraban en la zona cuando ocurrió el accidente. Asimismo, se analiza el teléfono móvil del conductor con el objetivo de comprobar la veracidad de su relato y descartar posibles distracciones al volante. En el vehículo viajan también su mujer y dos niños pequeños, ya que se dirigían a una comida familiar cuando se produce el siniestro.

Otro de los puntos clave de la investigación es la velocidad a la que circula el turismo. Todo apunta a que el vehículo lo hace a una velocidad inadecuada para ese tramo de la vía. El coche, unos instantes antes, salió de un cruce sin preferencia y el impacto resultó de gran violencia. Por este motivo, los investigadores analizan la caja negra del vehículo para determinar si el conductor frenó, aceleró o realizó algún movimiento brusco instantes antes del atropello.

Los hechos se produjeron alrededor de las 12:00 horas de este pasado domingo, cuando el turismo se desvió de la calzada, colisiona contra un coche estacionado y terminó arrollando a una familia que se encontraba junto a su vehículo con el malero abierto, a la altura de un conocido establecimiento Ca Na Paulina y junto al campo de fútbol del Collerense. Como consecuencia del brutal impacto, una menor perdió la vida en el acto, mientras que su madre y su abuela resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a un hospital con pronóstico reservado.

La investigación permanece abierta y a la espera de los informes médicos y técnicos que permitan esclarecer definitivamente las causas de uno de los atropellos más graves ocurridos recientemente en la capital balear.