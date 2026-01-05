Son Banya bautiza al ex ministro Ábalos y a La Paca en su particular callejero viral de poblado de la droga

Si alguien pensaba que el reconocimiento urbano requería plenos municipales, placas de bronce y discursos solemnes, Son Banya acaba de demostrar que basta con Google Maps, un poco de ironía y mucho sentido del humor negro. El poblado más célebre del mapa mallorquín ha decidido ampliar su callejero sentimental y, entre nombres ilustres, aparece uno que ha hecho salivar a las redes: calle Ábalos.

El fenómeno no nació en un despacho ni en una comisión de toponimia, sino en TikTok, ese boletín oficial del siglo XXI. Un usuario, aburrido o inspirado, se lanzó a pasear virtualmente por Son Banya con Google Maps y fue señalando calles como quien abre un álbum de cromos: calle de La Paca, Binissalem… hasta que apareció el premio gordo. Ábalos. Pantallazo, vídeo, risas y viralidad inmediata.

Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de horas, el asentamiento pasó de ser noticia recurrente por redadas y operativos policiales a convertirse en la capital autonómica del sarcasmo digital. Los comentarios se contaban por cientos y seguían una lógica clara: si existe el calle Ábalos, debe de ser para «recoger encargos para disfrutar de buenas fiestas salvajes», «hacer visitas nocturnas en algún burdel» o «saber exactamente qué se compra en cada esquina». Todo, por supuesto, en clave de meme y doble sentido, ese idioma universal.

El apellido del exministro socialista José Luis Ábalos —envuelto en titulares por su vinculación política al caso Koldo— ha sido el detonante perfecto para la imaginación colectiva. Es importante recordar que en Baleares, el ‘caso Koldo’ o ‘caso Mascarillas’ está en el punto de mira de la UCO. Al igual que la gestión de la socialista Francina Armengol y el anterior equipo de Gobierno salpicado por la sombra de presunta corrupción. Nadie afirmaba nada, pero todo se insinuaba. Porque en internet no hacen falta pruebas: basta una coincidencia y una ubicación con fama suficiente para que el humor vuele solo.

Pero el callejero improvisado no se queda ahí. Entre las vías más comentadas destaca también la calle de La Paca, un nombre que no necesita presentación para los aficionados a la crónica negra. Francisca Cortés Picazo, conocida popularmente como la mayor narcotraficante de España y la mujer que durante años simbolizó el poder criminal en Son Banya, tiene su rincón inmortalizado en el mapa digital. No estatua, no placa oficial, pero sí calle. La memoria, aquí, va por Wi-Fi.

Así, el poblado chabolista de Son Banya vuelve a ocupar el centro del foco mediático, aunque esta vez no por helicópteros ni sirenas, sino por carcajadas. Durante unas horas, el poblado ha sido el epicentro del humor mallorquín, ese que mezcla realidad incómoda con ironía afilada. Mientras tanto, la vida sigue igual: tensión constante, presencia policial y una historia de marginalidad que no se borra con un zoom de Google Maps.

La calle Ábalos no figura en ningún registro oficial, pero ya es patrimonio de internet. Y en tiempos de viralidad, eso vale casi más que una inauguración con banda de música. Porque si algo ha quedado claro es que, en Son Banya, el callejero lo escriben los clanes, lo difunde TikTok y lo comenta medio país entre risas incómodas.