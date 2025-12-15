El Hormiguero arranca la será su última semana de emisión en el año 2025 antes de tomarse unas merecidas vacaciones de Navidad, momento en el que Antena 3 volverá a programar (si no hay cambios de última hora) programas repetidos en su horario, para que los espectadores puedan seguir disfrutando de muchas de las entrevistas del último año. Desde el lunes 14 y hasta el jueves 18 de diciembre Pablo Motos recibe como invitados a dos cantantes muy conocidos, uno de ellos que debuta en el programa, aunque ya triunfó hace años en la versión mexicana. Además, dos caras muy conocidas de Antena 3 también pasarán por la mesa de Trancas y Barrancas.

Lunes, 15 de diciembre

La semana arranca con la música de Malú. La cantante empezará el próximo año por todo lo alto con siete noches Live Las Ventas en Madrid y presentará su nuevo single, titulado El Intento, recién editado. Es el segundo adelanto del que será su próximo disco.

Martes, 16 de diciembre: Abraham Mateo debuta en ‘El Hormiguero’

El cantante ya pasó por la edición mexicana del programa, pero hasta ahora no se ha sentado con Pablo Motos. Llega tras el éxito a nivel mundial de su single Quiero decirte, que interpreta junto a Ana Mena. La canción ha conquistado las listas de países como México, Venezuela, Colombia, Chile o Argentina, entre otros. El artista conmemora, además, sus veinte años de carrera musical.

Miércoles, 17 de diciembre

La presentadora Cristina Pedroche llegará a El Hormiguero para dar pistas sobre las sorpresas que prepara para la cita de las campanadas en Atresmedia. Serán sus duodécimas campanadas y compartirá de nuevo el evento con Alberto Chicote. Este año podrán seguirse en retransmisión simultánea en Antena 3, La Sexta y AtresPlayer.

Jueves, 18 de diciembre

Aunque la tradición en el programa es cerrar el año con Pedroche como invitada, este año se ha cambiado los papeles con Karlos Arguiñano, que será el último del 2025. El cocinero hablará de su nuevo libro bajo el brazo, Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan, que ya está disponible.