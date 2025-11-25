Pablo Motos paraliza ‘El Hormiguero’ tras un error con Álex Márquez: «La he cagado»

Después de la entrevista el pasado jueves a Marta Sánchez, El Hormiguero volvía este lunes 24 de noviembre después de un merecido fin de semana. El espacio de Pablo Motos recibía a todo un grande del deporte como es Álex Márquez, que se acaba de proclamar subcampeón del mundo de MotoGP, siendo superado sólo por su hermano Marc. El catalán, aunque no es uno de los mejor pagados de la parrilla, sí que se ha convertido en la gran revelación del año, superando a Pecco Bagnaia (bicampeón del mundo), que no ha tenido un buen año pese a estar en el equipo Ducati oficial.

Precisamente su hermano mayor estuvo hace poco más de una semana celebrando su triunfo, algo que ha tenido que retrasar debido a su lesión en el brazo provocada por una inoportuna caída en Indonesia. Hasta hace poco los dos hermanos solían acudir juntos al programa, pero desde que ya no comparten box en el equipo Gresini, Motos y su equipo han decidido que cada uno merece su espacio y una noche propia, aunque eso no impide que sigan teniendo una gran relación y que sigan viviendo juntos en Madrid, aunque eso pronto irá cambiando.

Verles siempre juntos ha llevado a que el presentador tuviera un pequeño lapsus nada más comenzar el programa del lunes. «En un instante estará aquí Marc Márquez», decía antes de repasar todos los invitados de la semana que quedan por llegar. Las hormigas no han dudado en recordarle el error, aunque el valenciano rápido se ha dado cuenta de que acababa de meter la pata.

Rápido ha querido rectificar y avisar de su error a la audiencia: «La he cagado. He dicho Marc Márquez y es Álex Márquez. Es que he entrevistado tantas veces a Marc…». Ese momento lo ha aprovechado Jorge Salvador, socio de Motos en la productora de El Hormiguero, para lanzarle una puya: «Es un poco feo».

«Anímame, me he deprimido. Perdón, son tantas veces…», decía el presentador a sus colaboradores, que esperaban su turno para salir al plató. Marron, El Monaguillo, Luis Piedrahíta y compañía, lejos de echarle un capote, le recordaban lo mal que podía sentarle al invitado lo que acababa de suceder y que iban a esperar a la reacción del invitado.

El catalán ha entrado en el programa y le ha dejado claro que no le ha gustado que le confundiesen con su hermano, pese a que ha conseguido la mejor temporada de su carrera. «He estado a punto de no entrar», le decía en tono de broma al entrevistador.

«Te entiendo. Tú y tu hermano estáis tan pegados…», se excusaba de nuevo el presentador de El Hormiguero. «No busques excusas», le respondía en tono de broma, para terminar sonriendo y dándose un abrazo, dejando claro que todo había sido una divertida confusión.

Como muestra de la enorme unión y de que no hay celos entre hermanos, Álex Márquez ha desvelado a los espectadores que conoce el número secreto del teléfono de Marc y hasta sus claves del banco. Además, hay que recordar que viven en la misma casa y que son incluso socios en una productora audiovisual, que se llama Fast Brothers.