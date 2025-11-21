Marta Sánchez confiesa su traumática experiencia en Los Ángeles: «Me puse a rezar en el suelo»
"Fue muy heavy", reconoció la artista en 'El Hormiguero'
El pasado jueves 20 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la última entrega de la semana de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos. De esta manera, tras la visita de Los Morancos, el de Requena recibió en plató a Marta Sánchez. La artista se pasó por El Hormiguero para presentar su nuevo álbum, titulado 40 años 1985 – 2025, con el que ha querido rendir homenaje a esas cuatro décadas en el mundo de la música. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, la artista se ha sincerado sobre muchos aspectos que tienen relación con su trayectoria profesional, pero también ha querido compartir algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de estos años. Un claro ejemplo lo encontramos en el momento en el que sintió que estuvo a punto de perder la vida como consecuencia de un terremoto.
Todo ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, en 1994. «Viví un terremoto que, junto con otro que hubo en los años 60, que fueron de los más grandes», comenzó diciendo Marta Sánchez a Pablo Motos. Fue entonces cuando el presentador de El Hormiguero quiso saber más al respecto: «¿Cómo suena?». La artista se sinceró por completo: «Es lo peor. La gente se cree que es el movimiento, pero no, es el sonido. Es abrumador», aseguró. Lejos de que todo quede ahí, Pablo Motos quiso añadir algo al testimonio de la última invitada de la semana: «Dices ‘voy a morir’». Fue entonces cuando la cantante no dudó en dar más detalles sobre esa traumática experiencia: «Sí, esto se acaba. El ruido es tan ensordecedor que casi pasa a segundo plano el cómo te mueve. A mí me tiró de la cama», confesó.
«¿Y qué hiciste?», alcanzó a preguntar Pablo Motos, a lo que ella respondió con total contundencia: «Rezar en el suelo. Fue como que me despedí, fue muy heavy», recordó. Unas palabras que sorprendieron a los allí presentes. Tanto es así que Barrancas, una de las hormigas, no dudó un solo segundo en hacerle la siguiente pregunta: «¿Pero crees en Dios? O es como esta gente que no cree, pero que en el último momentito…»
«Sí, me crie con las Teresianas de Somosaguas, soy muy de creer», respondió. Pablo Motos, por su parte, continuó mostrándose interesado en este tema: «¿Después del terremoto te moviste para ver lo que había pasado?». Ella no tardó en dar más detalles: «No, me quedé en el sitio paralizada y me puse a gritar a la gente que estaba en la casa, preguntando que qué era eso».
Pero esta no ha sido la única experiencia terrorífica que ha vivido Marta Sánchez a lo largo de su vida. Es más, ella misma confesó en El Hormiguero que también se asustó muchísimo cuando se vio perseguida por un toro: «Fue horrible», comenzó diciendo. «Estaba en la finca de El Niño de la Capea. Dijeron de dar una vuelta para ver el espacio. Me tocó un caballo negro, precioso, íbamos caminando», explicó.
«El sitio era un espectáculo. Como a 300 metros había toros salvajes de 500-600 kilos, y noto que uno viene hacia mí. Solo a mí. Vino corriendo detrás del caballo más de minuto y medio», confesó, bajo la atenta mirada de Pablo Motos. Una situación de lo más tensa y peligrosa por la que estuvo un tiempo sin volver al campo.