Los Morancos cargan contra los políticos durante su paso por ‘El Hormiguero’

El Hormiguero ha recibido una vez más a Los Morancos en su plató donde, cada vez que acuden, logran buenos datos de audiencia. César y Jorge Cadaval regresan a Madrid con su espectáculo titulado Bis a bis, donde sacan al escenario a todos sus personajes habituales. En el teatro Capitol de Madrid estarán hasta el próximo 30 de noviembre de 2025, día en el que cerrarán esta obra, aunque ya están pensando en su nuevo proyecto para 2026, que ya está preparado y a la espera de estrenarse tras unas vacaciones.

Tras celebrar que César ha bajado de peso, ha perdido unos 12 kilos aproximadamente, llegó el momento de los regalos. Motos les regaló un carísimo reloj por pertenecer al Club Infinity del programa, ya que han pasado por el plató más de 20 veces. Ellos quisieron corresponderle con otro regalo, aunque un poco más modesto, la verdad. Se trataba de una sudadera, con la que celebran los 46 años de carrera sobre los escenarios, algo que pocos han logrado.

Sobre las dudas de su obra, quisieron recordar que les quedan apenas unos días en escena: «Nos queda esta semana y la siguiente (…) El viernes a las 18:00 h, el sábado a las 17:00 h, y el domingo a las 16:30 h, no te da tiempo ni a dar un flatito…», decían. Después, cerrarán esta etapa en Sevilla, donde despedirán el año.

El dardo de Los Morancos a los políticos

Debido a que los horarios de las funciones van después de la comida o incluso a la hora de la merienda, los cómicos pidieron al público no comer bocadillo de chorizo antes de acudir al teatro, por los posibles efectos secundarios. Jorge, además, asegura que nunca se ha comido uno porque no le gustan.

«Pues vete al Congreso de los Diputados», le dijo su hermano Jorge, aprovechando el momento. César rápido le corrigió: «Que no digas eso, hay que llamar a las cosas como son, aquello es el circo: fuera están los leones, y dentro hay payasos», así lanzaban un dardo directo a la clase política, de la que últimamente sólo se habla para sacar a la luz escándalos de corrupción.

El nuevo espectáculo de Los Morancos en 2026

Aunque a finales de mes se despidan de Bis a bis, Los Morancos ya están pensando en su nuevo montaje, que ya está muy avanzado, por eso quisieron contarlo en exclusiva para los espectadores de El Hormiguero. Para él recuperarán a Omaíta y a Antonia, dos de sus personajes más queridos y que llegaron a tener una serie en La 1 en prime time hace décadas.

Tendrá el título de Bota Antonia, donde la hija de Omaíta creará un partido político: «Está la cosa tan chunga, que Antonia se presenta a presidenta del Gobierno. Su partido se llama SC (Sentido Común), que es el mayor de los sentidos».

En esa nueva obra Antonia conocerá a líderes de nuestro país, por lo que tendrán que imitar a personajes como Ábalos, Koldo, María Jesús Montero o Pedro Sánchez, entre otros. Además, ya han anunciado que será el próximo 20 de febrero cuando estrenen en el teatro Capitol de Madrid, otra vez.