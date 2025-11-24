Sale a la luz el dineral que Álex Márquez cobra en el equipo Gresini

No hay duda de que Marc Márquez es la gran leyenda del motociclismo moderno, siempre con permiso de Agostini, Ángel Nieto o Mick Doohan. Valentino Rossi (esto seguro que le escocerá) ya está por detrás del español, con el que sigue teniendo guerra incluso después de su retirada. El catalán es el que más dinero cobra, con diferencia, entre los pilotos de MotoGP, estando a niveles de pilotos de la F1 y de jugadores de fútbol de NBA y de futbol. Pero no puede decir lo mismo su hermano Álex Márquez, que está a años luz en lo que a salario se refiere en el equipo Gresini Racing, con el que ha conseguido el segundo puesto del mundial este año, precisamente por detrás de su hermano.

El mayor de los Márquez (Marc) estaría cobrando unos 12 millones de euros de sueldo base por ser piloto oficial de Ducati. Una cantidad a la que es posible que haya que sumar bonus por carreras ganadas, puntos sumados y por haber ganado el campeonato del mundo, por lo que la cantidad seguramente se habrá disparado con una temporada de récord como la de 2025. Pero a eso hay que sumarle los contratos con marcas de las que es imagen. Aparte, su fortuna está invertida en activos inmobiliarios y varias empresas como una agencia de representación de deportistas e influencers, además de haber creado una productora audiovisual junto a su hermano, dejando claro que el imperio Márquez está gestionado de forma inteligente.

El segundo mejor pagado del paddock es Pecco Bagnaia, que cobra la mitad que su compañero de equipo, bajando hasta los siete millones de euros, una cantidad que cualquier mortal quisiera llevarse, pero que para un doble campeón del mundo podría ser hasta baja. Como ejemplo, se estima que Carlos Sainz Jr. cobra 16 millones de euros esta temporada por correr en el equipo Williams, mientras que Fernando Alonso superaría los 20 millones por temporada con Aston Martin.

Otro de los muchos españoles que hay en la categoría máxima del motociclismo es Jorge Martín, campeón en 2024, que esta temporada habría subido su caché hasta los más de cuatro millones de euros, después de ganar con Ducati y dar el salto a Yamaha, aunque los resultados y las lesiones le han dejado sin opciones de nada importante.

¿Cuánto cobra Álex Márquez por correr cada temporada en Gresini?

Aunque ha terminado en segunda posición el campeonato y acumula varias victorias ya en su palmarés, el hermano pequeño de los Márquez está muy lejos de esos sueldos. El catalán no llega al millón de euros anuales, aunque es muy posible que esa cantidad aumente gracias a los incentivos por puntos conseguidos, victorias de carreras o incluso por ocupar una posición en el pódium. Por eso, los 900.000 euros anuales seguro que son más a final de temporada si se suman esos premios extra.

Delante de Álex están otros pilotos, más veteranos en la categoría y que incluso han tenido más victorias en su palmarés, pero que esta temporada no han luchado por grandes cosas. Maverick Viñales, Johann Zarco, Jack Miller, Joan Mir, Enea Bastianini, Álex Rins y Pedro Acosta le superan, pese a haber quedado por detrás de él en la clasificación.

Sueldos de los pilotos de MotoGP, según MotoSprint