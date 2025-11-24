¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 24 al 27 de noviembre

El Hormiguero cerró la semana la visita de Marta Sánchez el pasado jueves, logrando así una nueva semana de victorias en audiencias sobre La Revuelta, su máximo rival en las noches. Para hacerlo contará con dos famosos chefs, un cantante que arranca en breve una gira navideña y un deportista que ha luchado con su propio hermano esta temporada por convertirse en campeón del mundo. Se trata de una enorme nómina de invitados que podrían darle cuatro noches de grandes audiencias a Pablo Motos y todo su equipo desde el lunes 24 y hasta el jueves 27 de noviembre de 2025.

Lunes, 24 de noviembre

El subcampeón del mundo de MotoGP 2025, Álex Márquez, inaugura la semana de invitados. El piloto del equipo Gresini Racing acaba de completar su mejor temporada en la máxima categoría, donde ha firmado tres victorias, más de una decena de podios y varias victorias al sprint, luchando contra su hermano Marc Márquez durante gran parte de la temporada. Por ese motivo, el programa ha querido que acuda en solitario y sin su hermano tras dar un golpe en la mesa del campeonato.

Martes, 25 de noviembre

José Andrés, uno de los chefs y emprendedores más aclamados del mundo, vuelve al plató, ya que acaba de publicar el libro Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos, una síntesis de las lecciones de vida más conmovedoras e impactantes que ha vivido. A través de su organización, World Central Kitchen, el español lidera una aplaudida labor humanitaria que da de comer a cientos de personas de todo el mundo afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

Miércoles, 26 de noviembre:

David Bisbal inaugurará de forma oficial la Navidad en El Hormiguero para hablar de la gira de conciertos Todo es posible en Navidad, donde interpreta los temas de su disco homónimo. El almeriense hará varias paradas en nuestro país con este tour que finaliza en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 23 de diciembre.

Jueves, 27 de noviembre:

Y otro cocinero será el encargado de cerrar la semana de invitados de Pablo Motos. Dabiz Muñoz vuelve para presentar un proyecto muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados: su comic titulado XOTIME. Disponible desde el próximo 24 de noviembre, es la primera vez en la historia de un cómic en la que un cocinero es protagonista único de su propia colección de cómics de aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas ellas.