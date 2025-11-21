Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 20 de noviembre

Tras el éxito cosechado por El Hormiguero el pasado miércoles 19 de noviembre con la visita de Los Morancos, por fin hemos podido saber los nuevos datos, y es que el equipo de Pablo Motos ha vuelto a repetir victoria en la noche del jueves 20 de noviembre. Eso sí, más allá de esa pelea por el access prime time, lo cierto es que lo más visto del día fue Antena 3 Noticias 2, al lograr reunir a 2.386.000 espectadores de media y un 20% de cuota de pantalla. Cabe destacar que 3.621.000 personas vieron, al menos, un minuto de este informativo presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero. Además, un día más, el Minuto de oro de la jornada se registró a las 21:03 horas, durante la emisión de Pasapalabra, concurso presentado por Roberto Leal y en el que habitualmente Manu Pascual y Rosa Rodríguez se enfrentan por el bote, que logró reunir a 3.248.000 espectadores.

No podemos dejar de mencionar los datos obtenidos por El Hormiguero y La Revuelta, donde ha habido un punto de diferencia entre ambos. La visita de Marta Sánchez a Pablo Motos registró un 15.6% de cuota de pantalla y 1.931.000 espectadores, mientras que la de Alejandro Sanz a Broncano anotó un 14.6%, con un total de 1.810.000. Por si fuera poco, empezamos a ser testigos de cómo Gran Hermano empieza a desplomarse de forma vertiginosa, puesto que Gran Hermano: Express anotó un 6.3% (781.000), mientras que el resto de la gala del concurso presentado por Jorge Javier Vázquez se tuvo que conformar con el 11.3% de cuota de pantalla y 636.000 espectadores. Tras la victoria de Cifras y Letras sobre First Dates el pasado miércoles, este jueves han cambiado las tornas, puesto que el programa presentado por Carlos Sobera se ha llevado el gato al agua, superando el 7% de share.

Así quedan las audiencias de ayer, 20 de noviembre

‘El Hormiguero’: 15.6% y 2.116.000

‘La Revuelta’: 13.2% y 1.682.000

‘Gran Hermano: Express’: 6.3% y 781.000

‘First Dates’: 7.3% y 915.000

‘El Intermedio’: 8.4% y 1.058.000

‘Cifras y Letras’: 6.8% y 865.000

Tras el final del access prime time, Gran Hermano ha logrado mejorar su cuota, aunque nada tiene que ver con los datos que la principal cadena de Mediaset obtenía hace tan solo unos jueves. Y todo gracias a la emisión del reality Supervivientes All Stars, que lideraban sin problemas en su franja.

Así pues, una semana más, la casa de los anónimos ha perdido la batalla contra Andreu Buenafuente y su equipo, que han obtenido hasta tres puntos de diferencia en cuanto a share se refiere. Todo ello mientras Horizonte, programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, ha logrado superar el dato de la semana pasada, superando las dos cifras de cuota de pantalla.